Descens de les importacions de béns, al febrer, mentre les exportacions creixen

Les importacions de béns durant el mes de febrer de 2026 han sumat 149,99 milions d’euros, amb una variació percentual del -5,2% respecte al mes de febrer de l’any anterior. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual de les importacions és del 0,0%. Pel que fa a les exportacions de béns, han sumat 17,69 milions d’euros, amb una variació percentual del +10,7% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.977,05 milions d’euros, la qual cosa representa una variació percentual del +6,6% respecte a l’acumulat del període anterior. Sense el capítol “Energia”, les importacions en valor representen un +8,0% respecte al mateix període. Pel que fa a les exportacions, han tingut un valor de 199,06 milions d’euros, amb un augment del +2,5%.