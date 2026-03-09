L’FMI destaca la “solidesa” de l’economia andorrana i “recomana continuar avançant en reformes estructurals”

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha destacat la solidesa i la resiliència de l’economia andorrana, que continua mostrant un creixement robust impulsat principalment pels sectors tradicionals i l’emergència de noves activitats pel bon comportament del sector financer. En la declaració final de la missió corresponent a la consulta de l’Article IV de 2026, l’organisme internacional assenyala que la fortalesa de l’activitat econòmica, combinada amb una gestió fiscal prudent, ha permès assolir resultats pressupostaris sòlids i reforçar els coixins fiscals del país.
Segons l’avaluació de l’FMI, l’economia d’Andorra va tornar a superar les expectatives el 2025 amb un creixement aproximat del 2,9%. Paral·lelament, la inflació mitjana mensual es va moderar fins al 2,4%, després del 3,1% registrat el 2024, mentre que el mercat laboral continua en nivells pròxims a la plena ocupació.
El bon comportament dels ingressos fiscals també ha contribuït a millorar la posició pressupostària del país. El superàvit del Govern central va situar-se al voltant del 2,5% del PIB el 2025, fet que ha permès reduir el deute públic per sota del 30% del PIB i reforçar la solidesa de les finances públiques. Aquest marge fiscal, segons l’FMI, ofereix a Andorra una base sòlida per a continuar impulsant inversions estratègiques i reformes estructurals que reforcin el potencial de creixement a mitjà i llarg termini.
Tot i aquesta evolució positiva, l’organisme internacional preveu que el ritme de creixement es moderarà progressivament en els pròxims anys. Les previsions apunten que l’activitat econòmica podria créixer al voltant del 2,3% el 2026 i convergir gradualment cap al seu nivell potencial, aproximadament l’1,5% a finals de la dècada, en línia amb la majoria d’economies avançades, a mesura que l’impuls de factors com la immigració o l’expansió de la construcció es vagi moderant i el creixement del turisme s’estabilitzi.
L’FMI assenyala que, malgrat que els riscos a curt termini es consideren equilibrats, l’economia andorrana continua exposada a factors externs per la seva elevada obertura.
L’informe també destaca diversos reptes estructurals que podrien alentir el creixement a mitjà termini si no s’hi adopten mesures. Entre aquests destaquen la baixa productivitat, la dificultat d’accés a l’habitatge assequible i l’envelliment de la població, factors que podrien incrementar la despesa pública en pensions i sanitat i exercir pressió sobre les finances públiques. En aquest sentit, l’FMI considera prioritari avançar en una reforma integral del sistema de pensions i adoptar mesures que garanteixin la sostenibilitat del sistema sanitari.
Pel que fa al sector financer, l’ens subratlla que el sistema bancari continua mostrant resultats sòlids, en gran part gràcies al marc regulador i de supervisió impulsat per l’Autoritat Financera Andorrana. Tanmateix, recorda que la dimensió del sector bancari respecte a la mida de l’economia requereix mantenir una supervisió estreta i garantir que les entitats disposin de coixins de capital adequats per a gestionar els riscos sistèmics.
En aquest context, el Fons Monetari Internacional considera que l’Acord d’associació amb la Unió Europea pot representar una oportunitat significativa per al futur econòmic del país. Segons l’organisme, una major integració al mercat únic europeu afavorirà la diversificació de l’economia andorrana, atraurà inversió de qualitat i reforçarà la resiliència davant possibles xocs externs, tot i que el procés, exposa, també comportarà certs costos de transició a curt termini i requerirà adaptacions normatives.
Finalment, l’FMI destaca la importància de continuar impulsant reformes estructurals orientades a reforçar la competitivitat i diversificar les fonts de creixement del país. Entre les prioritats identificades hi ha la millora de l’assequibilitat de l’habitatge, l’impuls de la digitalització i de les competències tecnològiques, l’augment de la productivitat i el reforç de la integració amb les economies veïnes, així com el desenvolupament d’estratègies de diversificació que permetin consolidar el potencial econòmic d’Andorra en els pròxims anys.
El cap de missió de l’FMI, Jeff Danforth, ha estat l’encarregat de presentar aquest dilluns les conclusions de la missió corresponent a la consulta de l’Article IV de 2026. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha ressaltat la independència de l’informe i la seva utilitat per a polítiques internes futures i de carta de presentació davant els organismes internacionals.