Derrota polèmica del FC Andorra contra l’Alcoià (1-2)

Primera derrota del FC Andorra a l’Estadi Nacional, en un partit de bojos i marcat per la polèmica. I és que, a la primera meitat, l’àrbitre ha anul·lat un gol de Carlos Martínez per fora de joc i després, al minut 40, ha expulsat Hector Hevel per una suposada agressió.

A la segona meitat i amb l’Andorra amb un home menys, els de Sarabia han patit, però s’han posat al davant amb un gol de Martí Riverola al minut 81 en el servei d’una falta.

Tot i això, l’Alcoià també ha lluitat fins al final i als darrers instants ha remuntat el partit, en la primera derrota de l’Andorra al Nacional.

El jugador tricolor Adrià Vilanova ha remarcat que l’equip ho ha intentat fins al final, tot i l’expulsió i el gol anul·lat. “Hem tingut la possessió i ho hem donat tot” assegura, i considera que “el futbol no ha estat just amb nosaltres”.

En aquesta línia, Eder Sarabia, s’ha mostrat molt satisfet del joc de l’equip: “Hem estat de 10”, però ha esmentat que en ocasions “hi ha circumstàncies que et fan perdre el partit”.

En aquest sentit, Sarabia també s’ha referit a la polèmica arbitral. A més, el tècnic s’ha mostrat molt descontent amb l’exageració dels jugadors de l’Alcoià, sobretot en l’expulsió d’Hector Hevel.