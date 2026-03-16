Denuncien i immobilitzen un conductor de transport escolar, a la Seu, per donar positiu en drogues

Els Mossos d’Esquadra han denunciat i immobilitzat, aquest passat divendres, un conductor, a la Seu d’Urgell, que ha donat positiu en cocaïna i THC, el principal compost psicoactiu del cànnabis. La prova de drogues s’ha dut a terme en el marc de diversos controls de transport escolar que s’han fet arreu de Catalunya.
En total, els agents han inspeccionat 110 autocars i han detectat 48 infraccions de trànsit i transport. En el balanç, la policia catalana també ha destacat un altre positiu en cocaïna d’un conductor a Sant Feliu de Llobregat.
El dispositiu l’ha coordinat el Servei Català de Trànsit per a reforçar la seguretat dels desplaçaments col·lectius de menors i verificar que els vehicles i les empreses que presten el servei compleixen la normativa. Durant les inspeccions, els agents revisen tant les condicions administratives com l’estat dels autobusos i el seu funcionament.