Denuncien i immobilitzen un conductor de transport escolar, a la Seu, per donar positiu en drogues

In: Pirineu
Control dels Mossos d'Esquadra (Foto: Mossos d'Esquadra)
Control dels Mossos d’Esquadra (Foto: Mossos d’Esquadra)

Els Mossos d’Esquadra han denunciat i immobilitzat, aquest passat divendres, un conductor, a la Seu d’Urgell, que ha donat positiu en cocaïna i THC, el principal compost psicoactiu del cànnabis. La prova de drogues s’ha dut a terme en el marc de diversos controls de transport escolar que s’han fet arreu de Catalunya.

En total, els agents han inspeccionat 110 autocars i han detectat 48 infraccions de trànsit i transport. En el balanç, la policia catalana també ha destacat un altre positiu en cocaïna d’un conductor a Sant Feliu de Llobregat.

El dispositiu l’ha coordinat el Servei Català de Trànsit per a reforçar la seguretat dels desplaçaments col·lectius de menors i verificar que els vehicles i les empreses que presten el servei compleixen la normativa. Durant les inspeccions, els agents revisen tant les condicions administratives com l’estat dels autobusos i el seu funcionament.

[do_widget id=category-posts-pro-64]