22 esmenes del Grup Parlamentari Socialdemòcrata “per a millorar la reforma de la legislació penitenciària i penal”

Els socialdemòcrates han presentat 22 esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació de diverses normes en l’àmbit penitenciari i penal. Les propostes, registrades per la presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, tenen com a objectiu garantir els drets de les persones privades de llibertat, tot apostant per polítiques més inclusives i per la seva reinserció a la societat.
De les 22 esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata, destaquen especialment les que proposen millorar el règim d’internament de les persones, amb una atenció particular als menors. En aquest sentit, es recull l’obligació de garantir el compliment de la Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides del 20 de novembre de 1989, signada per Andorra l’any 1995.
“Hem proposat canvis pel que fa a l’assistència de tractaments medicosanitaris urgents segons el que disposa la Llei 20/2017, de 27 d’octubre, de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari, així com en relació amb la història clínica”, assenyala Susanna Vela.
Considerem que el fet que una persona estigui privada de llibertat no ha de suposar un règim diferent ni menys garantista que el d’una altra persona que, en plena disposició de les seves capacitats cognitives, requereixi assistència mèdica o un tractament i, degudament informada, decideixi lliurement refusar-lo. Es tracta del dret a la protecció de la salut i del dret a la intimitat i a la dignitat de la persona”, manifesta la consellera general.
Atenent aquests articles i el Conveni per a la protecció dels drets humans i de la dignitat de l’ésser humà respecte a les aplicacions de la biologia i de la medicina, fet a Oviedo el 4 d’abril de 1997 i entrat en vigor a Andorra l’1 d’octubre de 2023, “la llei que estem debatent hauria de ser respectuosa amb aquests principis, permetent el rebuig del tractament encara que existeixi un perill imminent per a la vida, tal com es preveu en l’article 13 de la Llei 20/2017, estigui o no la persona en règim d’internament en un centre penitenciari”.
Una altra esmena important és la modificació dels terminis de presó preventiva o d’arrest preventiu. En el cas dels delictes majors, es preveu una segona pròrroga de 2 mesos, en lloc de la tercera pròrroga actual. Pel que fa als delictes menors, el termini de presó preventiva no podrà excedir els 2 mesos, en lloc dels 6 mesos actuals. Per als delictes majors, el termini serà de 6 mesos a partir de la notificació de l’auto de conclusió, en lloc dels 12 mesos actuals. “Considerem important harmonitzar els terminis de la presó preventiva amb la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, tal com assenyalava el Col·legi d’Advocats”.
Es proposa la modificació de la secció 13a de la Llei qualificada del Codi de Procediment Penal de 10 de desembre de 1998, pel que fa a les fiances, atenent els principis de proporcionalitat, la protecció de tercers, la delimitació dels béns inembargables i la regulació exhaustiva del comís preventiu. Aquestes esmenes recullen la proposta formulada pel Col·legi d’Advocats.
Finalment, “considerem que la reinserció és un eix central de les polítiques penitenciàries i volem reforçar els incentius penitenciaris, com la reducció de penes, com a eina clau de gestió penitenciària i de convivència. També considerem que no es pot eliminar la possibilitat d’arrest per a delictes com el furt per valor superior a 600 euros, o per la conducció sota l’efecte de drogues i el refús de sotmetre’s a les proves de control de tòxics o d’alcoholèmia”, indica Susanna Vela.
La consellera general socialdemòcrata afegeix que, “d’acord amb el principi de proporcionalitat, s’han de protegir els drets fonamentals de la ciutadania, i les mancances o limitacions dels recursos del sistema no haurien de ser la base de les sancions. El PS fa temps que reivindica la reducció de la pràctica de la presó preventiva, ja que considerem que és una mesura desproporcionada i abusiva”.