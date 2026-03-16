Detenen un conductor per circular a 182 km/h per l’N-260, a la Cerdanya

Els Mossos d’Esquadra van detenir, aquest diumenge, un conductor, de 26 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit. Els fets van succeir ahir durant un control de velocitat que es va muntar a l’altura del punt quilomètric 181 de l’N-260, dins del terme municipal de Guils de Cerdanya, en un tram de carretera on la velocitat màxima permesa és de 80 km/h.
En el decurs del control, a les 12:45 hores, es va detectar un vehicle -tot apunta que andorrà- circulant a 182 km/h. Els agents van detenir el conductor per un delicte contra la seguretat del trànsit per circular amb una velocitat penalment punible.
La detenció es va realitzar per a assegurar la seva disposició judicial en no tenir residència a l’estat espanyol. El detingut ha passat aquest matí de dilluns a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà.