Demòcrates: “Èxit de les reunions mantingudes entre càrrecs de l’Executiva i els set comitès parroquials”

Gran participació en la reunió de Demòcrates celebrada a Ordino (Demòcrates)

Les reunions de càrrecs de l’Executiva de Demòcrates amb els respectius comitès parroquials s’han tancat amb un balanç molt positiu. Aquest dimecres al vespre, Canillo, ha posat punt final a aquesta ronda de trobades, la qual es va iniciar amb el comitè d’Escaldes-Engordany, el passat 30 de setembre. La voluntat d’aquestes, expressada pel president del partit, Xavier Espot, ha estat “amplificar els canals de comunicació amb la militància, reforçar l’escolta activa des de la transparència, copsar les seves inquietuds i establir un debat serè i sincer al tomb dels grans projectes de país i del full de ruta del Govern demòcrata per a aquesta legislatura”.

En aquest punt, les reunions han fet especial èmfasi en el Projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, la qual es troba actualment en treball de comissió al Consell General i que està cridada a marcar el rumb en les polítiques d’accés a l’habitatge i de creixement, tant poblacional com urbanístic.

El president de Demòcrates s’ha mostrat molt satisfet per com s’han desenvolupat aquestes set reunions. Han brindat “una oportunitat d’escoltar i d’enriquiment col·lectiu” per al partit. Les ha qualificat “d’èxit”, perquè “des de la proximitat, han permès escoltar la veu de militants i simpatitzants, resolent dubtes i recollint les seves aportacions, totes elles valuoses”. També han permès “identificar les preocupacions que comparteix la base de Demòcrates”.

Precisament, aquesta base i, en el cas concret de la Llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, n’ha fet un retorn positiu en línies generals, tot i que s’han recollit també les preocupacions que aquest text genera pel seu calat i per l’amplitud de sectors que abasta.

Finalment, Espot ha volgut agrair “sincerament la implicació i el temps de tots els qui han participat” en les reunions, més de 150 militants de Demòcrates, el que demostra el “compromís ferm amb el projecte i amb el treball per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania”.

En total han estat set trobades, en què han participat càrrecs de l’Executiva: Espot com a president, Ester Vilarrubla com a secretària d’Organització, Sandra Codina com a vicepresidenta, Mònica Bonell com a representant del Govern i Isaac Galobardes com a secretari de Relacions Internacionals.

Han seguit el següent calendari: el 30 de setembre amb el comitè parroquial d’Escaldes-Engordany; el 2 d’octubre amb el comitè de Sant Julià de Lòria; el 9 d’octubre amb el d’Andorra la Vella; el 22 d’octubre amb Acció Comunal d’Ordino; el 18 de novembre amb el comitè parroquial de la Massana; el 19 de novembre amb Units per al Progrés d’Encamp; i, finalment, aquest 20 de novembre amb el comitè de Canillo.

La voluntat era tancar aquesta ronda de reunions abans de la celebració del 9è Congrés Ordinari de Demòcrates, que se celebrarà el proper dimecres 27 de novembre.