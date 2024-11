Avís groc per fortes ventades a partir del vespre de dijous

El mapa d’avís groc per fortes ventades (Servei Meteorològic Nacional)

El Servei Meteorològic Nacional assenyala que l’augment del vent previst per aquesta nit de dijous ha aconsellat l’activació d’un avís groc per fortes ràfegues. Aquests cops de vent, sobretot, afectaran els cims on la seva velocitat pot arribar als 90 km/h. No obstant, s’afegeix que, puntualment, les ventades poden arribar al fons de la vall amb cops de 70 km/h. Des de l’organisme governamental es demana precaució.

Pel que fa a la previsió del temps, el mateix Servei Meteorològic Nacional informa que la nuvolositat serà abundant durant tot el dia de dijous, tot i algunes tímides clarianes. De cara a aquesta nit, el pas d’un front deixarà precipitacions i vent. La cota de neu baixarà dels 2.500 als 1.500 metres, però, es preveu que els gruixos siguin minsos.