Demà s’obre el termini de preinscripció pels estudis de batxillerat a l’Institut Joan Brudieu

Del 27 de maig al 3 de juny s’obre el termini de preinscripció per als estudis de Batxillerat a l’Institut Joan Brudieu, de la Seu d’Urgell en les diferents modalitats que s’hi ofereixen: Batxillerat d’Arts, Batxillerat d’Humanitats i ciències socials, i Batxillerat de Ciències i tecnologia.

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s’està cursant l’ESO, les persones que cursen o han cursat un cicle formatiu (encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat), les que volen accedir a la modalitat d’arts i les que provenen d’un institut que ja no imparteix el batxillerat.

El tràmit de preinscripció es realitza de manera telemàtica a la pàgina web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat.

Independentment que s’hagi fet Sol·licitud al registre electrònic (de manera general) o Sol·licitud en suport informàtic (en els casos en què no sigui possible la presentació electrònica), s’ha d’enviar la documentació acreditativa dels criteris de prioritat generals i complementaris que no es pugui validar electrònicament, escanejada o fotografiada, al correu de l’institut: secretaria@insjoanbrudieu.cat. L’institut enviarà un correu de resposta com a justificant de la recepció de la documentació. A l’assumpte del correu és necessari posar-hi el nom de l’alumne, curs i estudis, per tal de facilitar-ne la gestió.

A part de la documentació requerida, l’alumnat que es preinscriu a Batxillerat a l’Institut Joan Brudieu haurà d’emplenar, obligatòriament, el full de tria d’itinerari i de matèries que trobareu a la pàgina web de l’Institut: www.insjoanbrudieu.cat (a Menú > Secretaria > Preinscripció i Matrícula: impresos i instruccions).

Si convingués excepcionalment l’atenció presencial per a aquelles persones que no puguin fer la presentació telemàtica, caldrà demanar cita prèvia a l’Institut al telèfon (+34) 973 35 04 03, en l’horari d’atenció al públic, des del mateix dia 27 de maig.

Tota consulta o petició d’informació es realitzarà a través de l’atenció telefònica al telèfon (+34) 973 35 04 03, de les 9:00 h a les 13:30 h, o del correu electrònic secretaria@insjoanbrudieu.cat.