Tres ferits en dos accidents, un dels quals s’ha produït de matinada a la rotonda Dos Valires a Encamp

El Cos de Policia ha informat de dos accidents de trànsit que han tingut lloc aquesta matinada i matí i que han deixat tres ferits.

El primer dels accidents, i més espectacular, ha tingut lloc al km 3,5 de la Carretera General 2, a la rontonda Ute Dos Valiers, a Encamp. La Policia ha rebut l’avís a les 3.41 hores de la matinada i només s’hi ha vist implicat un vehicle. Segons relata el comunicat emès per la Policia, “el turisme -per causes a determinar- ha circulat per sobre de la rotonda i degut a aquesta circumstància, surt projectat i cau sobre el seu sostre, s’arrossega uns metres i topa amb la barana de protecció”. El vehicle ha acabat sortint de la via i caient a un camp adjacent a la calçada. De resultes de l’accident, el conductor -resident de 30 anys- ha resulta ferit de consideració i ha quedat ingressat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, el passatger -resident de 18 anys- ha resultat ferit lleu.

Un altre accident ha tingut lloc a l’av. Sant Joan de Caselles, a l’alçada del número 50. La policia ha rebut l’avís a les 7.36 hores. En l’accident, que s’ha produït per abast, s’han vist implicats dos vehicles, un turisme i una furgoneta. El conductor de la furgoneta -no resident de 31 anys-, ha resultat ferit lleu.