Decorar un pis amb pocs diners

Un petit pis decorat econòmicament (AMIC)

Mudar-se a un pis totalment nou és realment emocionant, però la gran majoria de vegades no es disposa del pressupost necessari per a poder decorar-lo d’una manera òptima i adequada. No obstant això, no ens hem de preocupar, ja que amb una mica d’imaginació i de planificació és possible decorar un pis nou sense haver d’excedir-se en els diners.

Abans de començar amb la decoració, és essencial que dediquis una mica de temps per a planificar. Cal ser realista amb el pressupost per a no emportar-se sorpreses desagradables. Pots començar per fer una llista d’aquelles estades del pis que són prioritàries i que necessiten que la decores sense pensar massa en els diners. Has de tenir present la possibilitat de realitzar tu mateixa alguns elements decoratius, per tal d’estalviar diners i personalitzar algunes zones del teu pis.

Si vols estalviar-te uns bons diners pots optar per comprar el mobiliari de segona mà. No dubtis a visitar botigues que ofereixen aquest tipus de mobles i escollir els que més t’agradin. Una altra opció és la de buscar el mobiliari, a llocs web de venda de segona mà com és el cas de Wallapop.

En cas que t’agradi el tema del bricolatge pots considerar la possibilitat de construir els teus propis mobles. Reciclar elements com ara palets o caixes de fusta són perfectes per a construir mobles funcionals ideals per al teu pis nou. Els mobles modulars també són una meravellosa opció a l’hora d’estalviar-se una gran quantitat de diners pel que fa a la decoració d’un pis.

Pintar les parets del pis és una cosa barata que et pot ajudar a donar-li un aspecte totalment diferent. Els colors neutres són perfectes a l’hora de crear un ambient tranquil i assossegat al pis. Les tonalitats més clares poden ajudar-te a donar més lluminositat a les diferents estades.

Si no vols pintar, una bona alternativa seria el paper tapís. Al mercat pots trobar una gran quantitat de dissenys que ajudin a decorar el teu pis sense haver de desemborsar molts diners. També pots triar els vinils decoratius a l’hora de decorar les parets del teu pis nou. Són molt senzills de posar i poden ajudar a transformar completament la decoració del lloc.





Per Redaccio-decoracion2