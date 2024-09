Usos de la llet de coco a la cuina

Cocos i una ampolla de llet de coco (Getty images)

La llet de coco és molt versàtil i es pot utilitzar tant en plats dolços com salats. És un ingredient bàsic en la cuina asiàtica, on s’utilitza per a preparar curris, sopes i guisats. També és un excel·lent substitut de la llet de vaca en postres com cremes, gelats o batuts. Per als que segueixen una dieta vegana o sense lactosa, la llet de coco és una alternativa deliciosa i nutritiva.

Consideracions a tenir en compte:

Tot i que la llet de coco té molts beneficis, és important recordar que és alta en calories. Per tant, si es busca controlar el pes, s’ha de consumir amb moderació. A més, cal verificar sempre que la llet de coco comprada no contingui additius o conservants artificials que puguin afectar les seves propietats naturals.