David Astrié i Miquel Canturri prenen possessió com a nous cònsols major i menor d’Andorra la Vella

David Astrié és des d’aquesta tarda el nou cònsol major d’Andorra la Vella en substitució de Conxita Marsol, que el passat 13 de febrer va presentar la seva dimissió per a concórrer a les eleccions generals del proper 2 d’abril. Astrié, que des del desembre de 2019 ha estat cònsol menor, ha passat el testimoni a Miquel Canturri, el fins ara conseller major d’Andorra la Vella.

El cònsol major ha adreçat un parlament en el qual ha agraït la tasca iniciada el 2016 per Conxita Marsol, de qui ha lloat l’honestedat, capacitat de treball i coneixement de la parròquia. David Astrié ha subratllat que afronta el nou repte amb humilitat i il·lusió i amb el ferm compromís de seguir desenvolupant amb responsabilitat i rigor el model de transformació de la parròquia, amb projectes que dinamitzen l’economia, generen riquesa i fomenten la cohesió social.

La sessió de Consell de Comú ha començat amb la presa de possessió de tres nous consellers en substitució de Conxita Marsol, Alain Cabanes i Meritxell López, que van renunciar com a consellers de Comú per a concórrer a les eleccions generals. Es tracta de Judit Ruiz, que va ocupar el lloc número 10 a la llista d’En Comú per Andorra la Vella, i encapçalarà la conselleria de Joventut; Adrià Espineta, el número 11 de la llista i que estarà al capdavant de Projectes Participatius; i Marta Pons, al número 12 de la candidatura i que assumeix la conselleria de Finances.

La sala de Consell de Comú avui dimecres ha quedat petita per a acollir familiars, amics, personal del Comú i polítics, entre els quals una emocionada Conxita Marsol, acompanyada dels ja exconsellers Alain Cabanes i Meritxell López, que no s’han volgut deixar perdre el jurament i promesa dels nous càrrecs electes.





Canvis en la composició de les conselleries

Els nous juraments han comportat canvis en la composició de les conselleries. Així doncs, David Astrié passa a assumir Planificació urbanística i Esports a més de mantenir la conselleria de Serveis públics; mentre que Miquel Canturri segueix al capdavant de Cultura i incorpora l’àrea de comerç a la conselleria de Promoció turística. El nou cònsol menor és, doncs, el conseller delegat de Cultura i de Promoció turística i comercial.

A més, Gerard Estrella, conseller de Sostenibilitat i Innovació, passa a ser conseller major; i Meritxell Pujol, consellera de Social, passa a ser consellera menor. Gerard Menardia, al capdavant de la conselleria d’Aparcaments i de Patrimoni natural, incorpora també el departament de Circulació. Letícia Teixeira manté les conselleries de Tràmits, Tributs i Deutors i de Recursos humans.