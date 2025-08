Dades de la Comissió de Mortalitat de 2024 publicades pel SAAS

L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (SFGA)

La Comissió de Mortalitat del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha publicat, per primera vegada, a la memòria d’activitats, les dades de 2024, en què s’estudien les causes d’algunes morts per a extreure conclusions amb l’objectiu de millorar protocols. La comissió de mortalitat està actualment formada per 17 membres encarregats d’identificar les incidències i complicacions relacionades directament amb els èxitus dels pacients. La majoria d’aquests casos estan relacionats amb infarts, embolisme pulmonar, ictus o una sèpsia greu. Així ho publica aquest dissabte AndorraDifusió.

L’any passat se’n van tractar 26 casos. Cirurgia general i digestiva, cirurgia ortopèdica i trauma, i la unitat de cures intensives van tractar dos casos de mortalitat de cada departament. 6 van ser d’Urgències i la medicina interna va ser l’especialitat que va tractar més de la meitat dels casos analitzats: 14. Un cop s’analitzen aquestes dades, el SAAS les comparteix amb el Ministeri de Salut. No es tracten totes les defuncions que hi ha a l’hospital, només són alguns casos específics.