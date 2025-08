El de Sort i la Pobla de Segur, entre els casals cívics catalans que seran refugi climàtic a l’agost

Una persona adulta hidratant-se (freepik)

La calor excessiva i sostinguda pot comportar un augment de la morbiditat i de la mortalitat, especialment en la gent gran i les persones que tenen patologies cròniques. Davant d’aquest risc, el Departament de Drets Socials i Inclusió obre aquest agost 19 equipaments cívics i comunitaris de la Generalitat, distribuïts arreu de Catalunya, que funcionaran com a refugis climàtics. L’objectiu és oferir un espai fresc on refugiar-se de la calor a totes aquelles persones que no puguin aconseguir confort climàtic a casa seva.

Aquesta mesura s'emmarca dins el Pla operatiu per a prevenir els efectes de la calor sobre la salut (POCS), que es posa en marxa cada any, des del maig de 2004, durant els mesos d'estiu.





19 Casals Cívics i Comunitaris seran espais de confort climàtic

La Direcció General d’Acció Comunitària i Innovació Social (DGACIS) de la Generalitat de Catalunya obrirà durant el mes d’agost 19 Casals Cívics i Comunitaris (CCC) arreu del territori català com a espais de confort climàtic.

Els casals cívics i comunitaris són un tipus d’equipament cívic amb la missió principal de vertebrar la comunitat, a fi d’afavorir la cohesió social, l’equitat, l’arrelament i el sentiment de pertinença al país, i de promoure la transmissió de valors cívics que permetin millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes mitjançant un conjunt de serveis i recursos a l’abast de tota la comunitat.

Aquestes instal·lacions estaran obertes a tota la ciutadania de dilluns a divendres, d’11 h a 19 h, excepte el Casal Cívic i Comunitari Balaguer-Eixample i el Casal Cívic i Comunitari La Pobla de Segur, que ho faran de 12 h a 20 h.

CCC Reus – la Rambla CCC Sabadell – Torre Romeu CCC Cardona CCC Balaguer – Eixample CCC Balsareny CCC Berga CCC Blanes- Benet Ribas CCC Terrassa – ca n’Anglada CCC La Pobla de Segur CCC Ponts CCC Rubí CCC Tortosa CCC Les Borges Blanques CCC Alcanar CCC Igualada- Montserrat CCC Sort CCC Banyoles

Per a descobrir el refugi climàtic més pròxim de casa, es pot consultar el següent visor, realitzat pel Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat.





L’ABC de la calor

Aquest estiu, el Govern català, a través del Departament de Salut, també posa a disposició de la ciutadania un conjunt de recomanacions útils per a un estiu segur amb ‘L’ABC de la calor’. Es tracta d’una campanya per a sensibilitzar sobre els efectes de la calor, que inclou consells per a combatre les altes temperatures i passar un estiu més saludable.

Tothom s’ha de protegir, especialment les persones més vulnerables i, per això, cal tenir clar l’ABC de la calor, que respon als conceptes: Aire, Beure i Casa. Entre altres, s’aconsella a les persones que, a l’aire lliure, vagin per l’ombra i busquin refugis climàtics, al mateix temps que es recomana beure líquids per a una bona hidratació. Al domicili, és aconsellable baixar les persianes durant el dia i obrir les finestres durant la nit.

En aquest enllaç es poden trobar aquests i altres consells per a fer front a la calor.