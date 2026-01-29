La Policia deté dos fugitius buscats per França per tràfic de drogues i blanqueig de diners

La Policia ha detingut, aquest dijous, al matí, al Tarter, dos fugitius buscats per la justícia francesa a través d’INTERPOL per la seva presumpta vinculació amb diversos delictes relacionats amb el tràfic de drogues i el blanqueig de diners. Es tracta d’un home de 32 anys i d’una dona de 28 que són parella i es trobaven a Andorra fent turisme.
L’home és sospitós de ser el cervell d’una xarxa de tràfic d’estupefaents que venia cànnabis i cocaïna entre el departament de Les Landes i els Pirineus Atlàntics, a França, entre el gener de 2023 i el novembre de 2025. La investigació apuntaria, a més, que l’acusat seria qui organitzava el transport de la cocaïna des de la regió de París fins al sud. A la dona també se la buscava per la seva presumpta implicació en el tràfic de drogues a gran escala i en el blanqueig de diners.
L’ordre de recerca i detenció internacional, que s’ha difós mitjançant una notificació vermella d’INTERPOL, tot just es va activar i distribuir dimarts. Davant la sospita que es podrien trobar a Espanya, a Andorra o al Marroc, la Policia va fer les verificacions corresponents i va localitzar la parella de fugitius a la parròquia de Canillo, on es trobaven fent turisme des de diumenge passat. Immediatament, i segons estipula la Llei qualificada d’Extradició, ho va posar en coneixement del ministeri de Justícia i Interior, que ho va traslladar a la Fiscalia perquè en pogués ordenar la detenció.
A partir de les detencions, s’espera que les autoritats competents formalitzin la demanda d’extradició.
Cooperació internacional
INTERPOL és l’organització internacional de policia criminal que facilita la cooperació entre les forces de seguretat dels països membres. Cada membre d’INTERPOL té la seva pròpia Oficina Central Nacional (OCN) com a punt de contacte.
Les OCN d’Interpol tenen diverses funcions, entre els quals la coordinació de la recerca i detenció de criminals i fugitius buscats internacionalment. Quan un país membre emet una ordre de detenció per a un fugitiu (anomenada notificació vermella), la informació es distribueix a tota la xarxa d’oficines d’INTERPOL. Aquesta cooperació internacional és essencial per a lluitar contra el crim transnacional.