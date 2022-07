Cures estiuenques per a una dentadura sana

Aquest estiu, el teu somriure serà la teva principal tarja de presentació. Lluir una dentadura sana, neta i cuidada és fonamental, no només per higiene, sinó per estètica. I per a què ens enganyarem: un bonic somriure llueix més durant aquestes dates que durant l’hivern.

Per al doctor Iván Malagón, director d’Ivan Malagón Clinic, aquests, són alguns dels gestos i hàbits estiuencs més comuns, els quals, són un perill per a les dents:

Costums que posen en risc la dentadura dels teus fills

Sabies que tastar el menjar del teu fill per a veure si està calent o fred, “netejar” amb la teva pròpia saliva el xumet, oferir-li una mossegada del teu gelat o compartir coberts estàs afavorint que el teu fill tingui càries, si tu en tens?

La càries és una malaltia contagiosa que es transmet de persona a persona a través de la saliva. Generalment, és la mare la que ho transmet al seu bebè en els primers 30 mesos de vida, a vegades, fins i tot, a través dels petons. Segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut), la càries i la malaltia de les genives estan catalogades com la tercera calamitat sanitària del món. S’estima que el 90-95% de la població pateix aquesta malaltia.

Evita la deshidratació

La calor o el sol intens sobre el nostre cos provoca deshidratació constant i origina la set que intentem pal·liar, sobretot a l’estiu, prenent begudes ensucrades o altament carbonatades (recordem que aquest tipus de begudes són les més perjudicials per a les dents).

Si la teva boca es deshidrata, es torna més propensa a infectar-se i inflamar-se perquè se segrega menys saliva, provocant la sensació de “boca-seca”, que causa problemes per a empassar, parlar, menjar, portar pròtesis dentals o, fins i tot, pot produir dolor, irritació o coïssor de la llengua. Per tant, és absolutament necessari beure més aigua que de costum en aquesta època.

La saliva és essencial en la defensa enfront de la càries, ja que dilueix i elimina els sucres, manté constant el PH de la boca i aporta el calci i fosfat necessaris per a “remineralitzar” l’esmalt.

La relaxació

Normalment, l’estiu és una època de relax per a tots, moment per a prendre’ns la vida amb filosofia i tranquil·litat, però, tant deixem la nostra rutina a part com per a deixar de raspallar-nos les dents?

Durant les vacances es gaudeix d’un estat de relaxació generalitzada en què es modifiquen costums i hàbits com els relacionats amb la higiene bucal, donant-se el cas que força persones deixen de raspallar-se les dents de manera total o parcial. Són els joves enfront dels adults i els homes enfront de les dones, els qui més descuren la neteja bucal.

La falta de raspallat augmenta el risc de patir càries , malaltia de les genives o, en últim terme, la pèrdua de dents.

, malaltia de les genives o, en últim terme, la pèrdua de dents. La cultura en alguns països de “picar entre hores” no afavoreix molt la nostra higiene. Es recomana, després d’ingerir aliments entre menjars, almenys, esbandir-se la boca diverses vegades.

– El raspallat abans de dormir és el més important perquè durant la nit els àcids que danyen les dents es formen més fàcilment, ja que se segrega menys saliva i el fet de tenir la boca tancada (mig anaerobi) crea les condicions favorables perquè els bacteris proliferin.

Esports aquàtics sí, però amb atenció a la dentadura

Els nedadors, que exposen les seves dents a l’aigua amb clors i altres substàncies químiques, se’ls acumula el carrall o placa dental molt més sovint que a la resta. Les proteïnes salivals es descomponen ràpidament en contacte amb el pH de l’aigua de la piscina i formen dipòsits orgànics en les dents, de color marró, conegut com «el carrall dels nedadors».

El busseig pot provocar dolor de mandíbula, si abans no s’ha consultat amb el dentista com col·locar-se el filtre del regulador d’aire. És freqüent també la «síndrome de la boca del bussejador» (també anomenat barodontàlgia), un problema causat pel canvi de pressió d’aire, sobretot si el bussejador té grans càries, empastaments, genives inflamades o infectades.

“Un consell per a qui sigui portador de dentadures postisses és acudir abans de bussejar al dentista, per a evitar que pugui empassar-la” afirma Malagón.

És freqüent l’experiència gens agradable de notar molta sensibilitat en les dents quan es beu una cosa molt freda o molt calenta. Per això, el més recomanable, segons el doctor Malagón, és no provocar grans canvis de temperatura ingerint aliments freds alternant amb calents sense permetre que les dents “s’aclimatin”.

El iogurt, el formatge, la llet, els ous, carns de vaca, pollastre i peix, així com les fruites, verdures i hortalisses: afavoreixen l’absorció del calci necessari per a evitar aquesta hipersensibilitat dental .

. La taronja, la mandarina i l’aranja, riques en vitamines C i A, fluor i calci, netegen i enforteixen les dents i combaten als bacteris . Enforteixen les genives i ajuden a curar la gingivitis i la periodontitis, encara que han de ser consumides amb moderació, ja que els àcids poden afeblir l’esmalt.

La pastanaga, el plàtan, la poma o els espinacs contenen alts nivells de fluor, la qual cosa ajuda a enfortir les peces dentals i l’esmalt .

Les begudes carbonatades redueixen el pH bucal i afavoreixen l’aparició de sensibilitat .

Les persones que pateixen o han patit episodis de bulímia, augmenten dràsticament l’acidesa bucal pels episodis de vòmits, destruint de manera agressiva l’esmalt i causant dolor

Per bellezactiva.com