Plantes d’estil exòtic

Els jardins d’estil exòtic desperten una sensació de vitalitat i frescor que ens transporta a altres latituds sense sortir de casa. Aquest tipus de disseny es caracteritza per la combinació de textures, colors intensos i formes generoses que aporten dinamisme i una bellesa natural. No cal ser expert en jardineria per a aconseguir aquest efecte: escollir bé les espècies és clau per a obtenir un espai exuberant i equilibrat, amb poc manteniment.
Una de les plantes més apreciades per aquest estil és l’Alpinia zerumbet variegata, de fulles grans i lluents amb matisos verds i grocs. El seu creixement compacte, però vigorós la converteix en una opció ideal per donar estructura i volum a racons buits. A més, s’adapta bé a climes temperats i agraeix la humitat constant, aportant un toc tropical sense complicacions.
També destaca l’Strelitzia augusta, coneguda popularment com a platanera. Les seves fulles amples i verticals creen un efecte de privacitat i serenor, perfecte per a zones de descans o prop de la piscina. És una planta resistent, d’aspecte ordenat i creixement regular, capaç de mantenir la seva verdor durant tot l’any.
Finalment, la Phoenix roebelenii és una petita palmera que combina elegància i senzillesa. De creixement lent i forma esvelta, és ideal tant per a patis com per a jardins mediterranis. Les seves fulles arquejades aporten moviment i lleugeresa visual, donant un aire relaxat i natural a l’espai.
