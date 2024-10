Cultura i l’Institut Cervantes col·laboraran per a la promoció d’activitats culturals d’interès per a les dues institucions

L’antic hotel Rosaleda, seu del Ministeri de Cultura (SFGA)

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través del Departament de Promoció Cultural, ha establert un protocol de col·laboració amb l’Institut Cervantes, per a la promoció i el desenvolupament d’activitats culturals d’interès per a les dues institucions. Aquesta col·laboració se centrarà en la promoció i difusió de la programació cultural i acadèmica d’aquestes dues institucions; el foment de l’intercanvi i el treball conjunt d’autors andorrans i espanyols en les diferents disciplines literàries i artístiques; i l’organització de diàlegs, conferències, exposicions i, si escau, l’edició conjunta de publicacions d’aquestes activitats.

Aquestes activitats es podran dur a terme a les dependències de l’Institut Cervantes a Espanya i arreu del món, o bé a les seus diplomàtiques del Govern, així com a les dependències que el Departament de Promoció Cultural posi a disposició en territori andorrà. Tant el Departament de Promoció Cultural com l’Institut Cervantes tenen vincles històrics i culturals importants, i és per això que manifesten, a través d’aquest protocol, el seu interès per a continuar consolidant les seves relacions.

L’Institut Cervantes és un organisme públic sense ànim de lucre, adscrit al Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació del Govern d’Espanya, el qual, entre altres, té la finalitat de promocionar tota mena de manifestacions culturals a Espanya i a l’estranger a través de la seva xarxa de centres culturals.