Dilluns s’inaugura a l’UdA la mostra de la prestigiosa artista Wilma Bulkin Siegel

Cartell anunciador de l’exposició (UdA)

International Solidarity for Human Rights i la Universitat d’Andorra (UdA) duran a terme la inauguració de l’exposició “Faces for Human Rights”, de Wilma Bulkin Siegel. En l’estrena de la mostra es comptarà amb la participació de la mateixa artista nord-americana i, així com de diverses de les personalitats internacionals retratades per l’autora per a la seva obra.

L’acte tindrà lloc aquest dilluns, 14 d’octubre de 2024, a les 10.30 hores, al vestíbul de la Universitat d’Andorra (amb accés per la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria). L’exposició romandrà oberta al públic fins al dijous 31 d’octubre d’enguany. Pel que fa a la inauguració, per a assistir-hi és indispensable la reserva prèvia perquè l’aforament és limitat.





L’artista

Wilma Bulkin Siegel és una reconeguda aquarel·lista retratista de gran prestigi internacional, però val a recordar que és metgessa de professió. De fet, està considerada com una de les millors artistes plàstiques dels Estats Units d’Amèrica. L’artista ha rebut nombrosos premis i les seves obres destaquen pels colors vibrants, pels ombrejats subtils i una sensació de profunditat i dimensionalitat.

Va començar pintant persones amb SIDA quan la malaltia encara era poc coneguda i generava grans prejudicis i molta por entre la població. Wilma Bulkin Siegel captava la dignitat dels seus retratats malgrat els estralls que provocava, físicament, la malaltia a les persones.

L’exposició “Faces for Human Rights” presenta 30 retrats/aquarel·les d’individus excepcionals de diversos països i professions, cadascun representant un dels 30 articles de la Declaració Universal dels Drets Humans. Més que una simple exposició d’art, és una iniciativa educativa profunda destinada a enriquir la comprensió i la consciència sobre els drets fonamentals.