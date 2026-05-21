Ho sabies? Les Hanafuda: les cartes tradicionals japoneses

Les Hanafuda són un tipus de cartes tradicionals japoneses amb una història que remunta al segle XVI. Encara que no són tan conegudes fora del Japó com les cartes occidentals, tenen un paper molt important en la cultura japonesa i, curiosament, van ser clau en la història de Nintendo. Les cartes Hanafuda signifiquen literalment “cartes florals” en japonès. Cada carta mostra una il·lustració d’una flor o d’un element de la natura corresponent a un mes de l’any.
- Nombre de cartes: 48
- Divisió: 12 mesos, cada mes amb 4 cartes
- Temàtica: flors, arbres, animals, elements de la natura i símbols culturals japonesos
Les cartes es poden utilitzar per a diversos jocs tradicionals, com el Koi-Koi o el Hana-Awase, que requereixen estratègia i observació.
Història de les Hanafuda
- Segle XVI: Les cartes van arribar al Japó des de Portugal i es van adaptar a l’estil japonès.
- Prohibicions: Durant un període, el joc d’atzar va ser prohibit, i les cartes Hanafuda van ser dissenyades amb símbols florals per a evitar associacions amb els jocs d’atzar.
- Segle XIX: Les Hanafuda es van popularitzar i es van convertir en un passatemps comú a tot Japó.
- 1889: Nintendo va començar a fabricar cartes Hanafuda de manera artesanal, pintades a mà.
Les característiques principals de les cartes són:
- Art detallat: Cada carta està decorada amb flors, arbres, ocells o altres elements naturals.
- Colors vius: S’utilitzen colors intensos per a diferenciar els mesos i les categories de cartes.
- Joc i estratègia: Encara que semblen simples, els jocs amb Hanafuda requereixen memòria, estratègia i habilitat per a reconèixer combinacions.
Algunes curiositats sobre les Hanafuda
- Nom significatiu: “Hana” significa flor i “Fuda” significa carta.
- Artesania: Les primeres cartes eren fetes a mà i molt valuoses.
- Influència cultural: Molts elements dels videojocs antics de Nintendo, com Tetris i altres jocs, van sorgir gràcies a la precisió i el disseny detallat que els japonesos aplicaven a les cartes.
Encara que avui els jocs digitals dominen el món, les Hanafuda continuen sent un símbol de la tradició japonesa i un vincle entre el passat artesanal i la cultura moderna.