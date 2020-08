Cues a la CASS pels papers de les suspensions temporals que permeten accedir a la rebaixa del lloguer

L’obtenció dels justificats dels pagaments de les suspensions temporals de treball per demanar les rebaixes en els lloguers ha incrementat l’afluència a la CASS, que ha registrat llargues cues.

Per això des de la CASS es vol recordar als assegurats que molts dels tràmits que realitzen habitualment es poden fer a través de la web de la CASS. En aquest sentit, les persones assalariades amb suspensió de la jornada laboral i que vulguin demanar l’extracte d’ingressos per obtenir una rebaixa del seu lloguer d’habitatge ho poden fer per aquest mitjà.

També es poden realitzar altres tràmits com: extractes de punts de vellesa, formularis de desplaçament de vacances, volants mèdics, assignació/modificació del metge referent, consultes de pagaments de prestacions, sol·licitud de certificats, modificació de dades d’assegurat.

En aquest moment més de 35.000 assegurats ja tenen accés PIN amb la web de la CASS, que recorda que aquells que vulguin obtenir aquest accés ho poden demanar a les oficines de la CASS o enviant la sol·licitud https://www.cass.ad/sites/default/files/tramits/DLFE-712.pdf i un document d’identitat escanejat a cau@cass.ad.

Per tal d’optimitzar el servei i evitar als usuaris un temps d’espera innecessari, la CASS recorda que per tràmits presencials es recomana demanar cita prèvia a l’adreça https://www.cass.ad/no-faci-cues o trucant al 870 871.