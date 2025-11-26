Desapareix un ciutadà georgià que havia de ser repatriat

Segons tot sembla indicar, s’ha fugat de la pensió en la qual estava hostatjat un home georgià de 43 anys que havia complert una condemna per furt i restava en espera de ser repatriat al seu país. La Policia es manté vigilant per a poder-lo localitzar. Ho ha publicat aquest mateix dimecres Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA).
L’home va sortir de la presó aquest passat diumenge, però no podia ser expulsat del país, ja que no se li autoritzava l’entrada a l’espai Schengen. Mentre es negociava per la via diplomàtica la repatriació, ha marxat de la pensió on se l’estava controlant i podria haver creuat ja la frontera.