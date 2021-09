Crema de porros o vichyssoise

La crema de porros és la recepta per excel·lència de la Lopes (la mama de la casa). No hi ha setmana que les nostres filles no li demanin a la seva mare que la faci.

És una recepta molt fàcil de fer i la veritat que tant freda com calenta aquesta crema de porros té un sabor peculiar. Us animem a fer-la i si pot ser amb l’ajuda dels nens millor, així a l’hora de veure el plat a la taula el veuran amb uns altres ulls.

INGREDIENTS PER FER CREMA DE PORROS (per a 4 persones):

5 porros de bona mida

1 ceba tendra

1 patata

1 litre de brou de pollastre

mantega (el gruix d’un dit)

200 ml de nata líquida per cuinar

sal

ELABORACIÓ PER FER CREMA DE PORROS:

El primer que farem és posar a escalfar el brou de pollastre a foc molt suau. Així el tindrem calentet per quan ho necessitem. Després netegem els porros i la ceba tendra i pelem la patata. Ho tallem tot a trossets mitjanets. Nosaltres traiem la part verd del porro i la punta i fem un tall pel mig, de dalt a baix, per tota la llargada del porro. Després tallem a rodanxes les dues meitats. La ceba tendra la tallem per la meitat i després a trossos petits. I la patata la fem en daus, no importa si queden desiguals. Posem una cassola a foc mig i tirem la mantega. Quan s’hagi desfet fiquem els porros, la ceba i la patata i li tirem la sal. Donem unes quantes voltes i deixem que es vagi quedant tovet, aproximadament uns 8-10 minuts. Quan passi aquest temps li tirem el brou de pollastre que tindrem calentet perque l’hem posat a escalfar al principi de tot. Ha de bullir fins que la patata estigui cuita, aproximadament uns 10-12 minuts més. (El temps és relatiu, depèn de la intensitat del foc i de cada cuina, no feu gaire cas). Un cop estigui tot cuit tanquem el foc i ho deixem reposar uns minuts. A continuació afegim la nata líquida a la vegada que anem triturant els porros, la ceba, la patata i el brou que ha quedat. No cal posar-ho en un altre recipient, ho podeu fer a la mateixa cassola. No tingueu pressa i tritureu una bona estona perque quedi el més desfet possible. Seguidament ho passem pel “xino”. Aquest pas es pot saltar si no us molesta trobar algun fil o alguna pell. Nosaltres recomanem fer-ho perque la crema, un cop s’ha passat pel “xino” queda molt més suau i agradable al paladar.

Doncs ja tenim la nostra crema de porros o “vichyssoise”. Només queda enplatar i gaudir.

Nota: Si us agrada una textura més gruixuda, més tipus crema, podeu afegir-hi 1 patata més. Així quedarà més espès. Es pot menjar tant en fred com en calent. Originalment es pren freda, però a nosaltres ens agrada tant que no volem esperar! També se li pot afegir una mica de pebre si voleu donar un toc picant.

Salut i bon menjar!

