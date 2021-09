‘Créixer en família’, tallers online gratuïts per a pares i mares urgellencs sobre com educar en positiu

En el marc de l’Escola de Famílies de la Seu d’Urgell del Pla Educatiu d’Entorn de la ciutat s’ha organitzat els tallers online ‘Créixer en família’ on els pares i les mares reflexionaran i intercanviaran vivències sobre l’educació dels seus fills i filles, guiats per Miquel Alet, psicòleg, professional expert que els orientarà, els reforçarà i els donarà eines per a la criança positiva.

Aquest cicle de tallers consta d’un total de 6 sessions online amb Zoom, de dues hores (de 2/4 de vuit a nou del vespre) que s’iniciarà el pròxim dimecres 6 d’octubre. Les següents sessions es realitzaran els dimecres 20 d’octubre i 27 d’octubre, els dimecres 10 i 24 de novembre i el dimecres 1 de desembre.

En aquests 6 dimecres es tractaran qüestions com: l’afecte, l’autoestima, l’autonomia, l’autoritat, la resolució de conflictes, les responsabilitats en l’àmbit domèstic, el lleure i l’entorn, el paper educatiu de l’escola, entre d’altres.

Per participar-hi cal inscriure’s enviant un correu electrònic a educacio@aj-laseu.cat Les persones que hi vulguin participar cal que es comprometi a assistir a les 6 sessions completes. No és possible assistir a sessions saltejades per tal de conservar el vincle i confidencialitat que es crea en el grup. Aquests tallers són gratuïts.

Per a més informació: treballiaferssocials.gencat.cat/creixerenfamilia