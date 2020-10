Baixada de temperatures generalitzades a tot el país

DIJOUS 15

mín: 1ºC | màx: 8ºC



Mentre que a l’extrem nord d’Andorra hi persistiran núvols baixos, a la meitat sud hi predominarà el sol.

Vent entre fluix i moderat de nord-oest.

Les temperatures mínimes seran d´1ºC a Andorra la Vella, -2ºC a 1.500 metres i -8ºC al Pas de la Casa. Les màximes no passaran de 8ºC a Andorra la Vella, 4ºC a 1.500 metres i -3ºC al Pas de la Casa.

Isoterma 0ºC a 1800 metres.