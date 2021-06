Creen a Solanell una associació per “frenar la desertització de la muntanya”

Un grup de veïns i de persones vinculades al poble recuperat de Solanell han creat un nou col·lectiu que es proposa “lluitar contra la desertització de la muntanya, especialment del Pirineu“. Sota el nom ‘Associació de Veïnes i Veïns, i Amigues i Amics de Solanell (Vall de Castellbò- Montferrer i Castellbò)’, la idea ha sorgit de la cooperativa Reviure Solanell, que al llarg dels darrers anys ha treballat per tornar a donar vida a aquest poble de l’Alt Urgell, que va restar abandonat a mitjan segle XX, en part a causa de les males comunicacions amb la resta de la zona, la duresa de la vida a muntanya en aquella època i unes condicions climàtiques molt adverses, sobretot a l’hivern, a més del canvi del sistema econòmic que va viure Catalunya, on l’indústria i els serveis exigien molta mà d’obra a les àrees urbanes.

Des de Reviure Solanell han fet balanç de la feina feta fins ara. En destaquen que s’han reconstruït o s’han fet de nou fins a set cases, dues d’elles destinades a refugis: El Gall Negre i El Cabirol. Enguany s’ha reconstruït el campanar de l’església i s’han deixat a la vista uns fragments de frescos romànics que els experts han considerat de gran valor.

Ara, l’AVVAA Solanell vol llençar iniciatives per “atreure més persones, dur a terme una reforma urbanística d’edificis i carrers i consolidar el sistema d’aigües i clavegueram”. Internet ja arriba al poble a través d’antenes de ràdio, però “caldrà fer una instal·lació de millor qualitat per permetre que hi puguin venir treballadors del sector informàtic o bé acadèmics”, indiquen.

Ofereixen refer-hi cases

Solanell és a cinc quilòmetres de Castellbò i ofereix la possibilitat “que la gent pugui refer algunes de les cases per viure o estiuejar a molt bon preu”. Els estatuts de la nova associació ja han estat presentats al registre del Departament de Justícia. Entre els objectius que es marquen, hi ha la intermediació entre els veïns i amics i les institucions, i “treballar per a la millora i la divulgació de la problemàtica del despoblament en àrees rurals i de muntanya”, com a “zones que progressivament es queden sense serveis o sense una vida cultural i social pròpia, en contraposició a una intensiva focalització en l’àrea metropolitana de Barcelona”. Un fet que, adverteixen, “produeix un greu desequilibri territorial i sobrepassa els estàndards de la sostenibilitat”.

Sobre aquesta concentració d’activitat i població en àrees urbanes, els impulsors volen reivindicar que “la lluita contra el despoblament a les comarques perifèriques i la necessitat d’una redistribució territorial constitueixen dos dels reptes fonamentals que Catalunya afronta avui”. I creuen que això passa per “fomentar i impulsar el desenvolupament de la cultura i l’economia cooperativistes” i per “contribuir a la consolidació i el foment dels valors democràtics de la societat des d’un sòlid ideari humanista”. També defensen el “màxim respecte a la natura, als valors ecològics i a la sostenibilitat“.

Finalment, l’AVVAA Solanell vol “fomentar i fer valdre el sentiment identitari i de pertinença de la comunitat (i per derivació també de les altres), tant des d’un punt de vista social com històric”. El correu de contacte del col·lectiu és solanellassociacio@gmail.com.