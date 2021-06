El Comú d’Andorra la Vella aporta 2 millons al fons de solidaritat per contribuir a sufragar els ERTOs

El Comú d’Andorra la Vella ha fet efectiva, amb la resta dels sis comuns, l’aportació al fons de solidaritat del Govern per contribuir a sufragar els ERTO que han afectat fins ara, d’una manera o altra, 11.500 persones. Andorra la Vella aporta al fons un total de 2 milions d’euros, la quantitat més elevada, en considerar que calia ser solidaris perquè és una de les parròquies amb més població i que aglutina un nombre més important d’empreses i assalariats. En conjunt, les set corporacions comunals fan una aportació de 7,5 milions per ajudar a pal·liar els efectes de la pandèmia.

Les administracions locals i el Govern han formalitzat la col·laboració durant la signatura de l’acord institucional per pal·liar els efectes de la Covid-19, en una acte amb molt simbolisme que ha tingut lloc a la plaça del Consell General. La cònsol major, Conxita Marsol, ha assegurat que la col·laboració que hi ha hagut entre les diferents institucions per fer front a la crisi “és tot un exemple” i ha recordat que, a banda de les aportacions econòmiques, els comuns hi han contribuït amb molts mitjans com neteja de la via pública, desplegament d’agents als carrers i cessió de personal i espais per als STOP LAB “des del primer dia i amb moltes ganes”. “Hem fet tot el que ha estat necessari per estar al costat de la ciutadania”, ha conclòs.

En el mateix sentit s’ha manifestat del cap de Govern, Xavier Espot, que ha considerat que amb l’aportació de les parròquies es dona “una imatge d’unió institucional“.