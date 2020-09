Cosmètics per a esportistes que no poden faltar a la teva bossa del gym

Setembre és el mes triat per moltes per a iniciar o reprendre les seves activitats esportives. Ja sigui sortir a córrer, nedar, fer pàdel o anar al gimnàs, l’esport ens ajuda tant a nivell físic com mental. Així que és altíssimament recomanable! I com que fer esport s’ha convertit en una cosa més laboriosa a causa de les mesures d’higiene i seguretat que s’han d’adoptar, nosaltres volem ajudar-te al fet que estiguis ben preparada. Pren nota dels cosmètics per a esportistes que no et poden faltar!

La nova normalitat en l’esport

L’esport en l’era de la covid també té noves regles. En primer lloc, moltes persones han traslladat la seva activitat a l’aire lliure, aprofitant el bon temps. Si és el teu cas, és molt important que utilitzis sempre protecció solar, fins i tot si contínues fent-ho a l’hivern.

Et recomanem: Fluido Sport SPF 50+, d’Eau Thermale Avène. A més de proporcionar una alta protecció, la seva textura lleugera i refrescant, resisteix a l’aigua i a la suor. També conté un complex antioxidant i Aigua termal d’Avéne, amb propietats calmants i anti-irritants. El seu preu: 21€/100ml.

D’altra banda, si has tornat al gimnàs, és molt probable que no puguis usar ni les dutxes ni les taquilles, o fins i tot que no puguis passar pel vestuari després de fer esport. És per això que en la teva bossa no pot faltar algun producte que et permeti refrescar-te, de manera ràpida i poc aparatosa.

Et recomanem: Restore Body Gel, d’APoEM. Després de retirar l’excés de suor amb una tovallola, estén aquest gel desestressant sobre cames, braços i escot. El seu efecte frescor alleuja la musculatura, refresca i aporta a la pell un to homogeni a l’instant. El seu preu: 35€.

I si hi ha un company que no t’abandona, i que també hauràs de portar amb tu quan practiquis esport, és el gel hidroalcohòlic. En el gimnàs, per exemple, has d’utilitzar-lo sempre entre aparell i aparell. Però això és molt de gel i les teves mans poden ressentir-se, per la qual cosa t’aconsellem que busquis una fórmula que, a més de protegir-te, t’aporti hidratació.

Et recomanem: Gel Hidroalcohólico, de MartiDerm. Aquest gel al 70% d’alcohol conté prebiòtics protectors del microbioma natural de la pell; centella asiàtica, per a donar suport a la reparació natural dels teixits, i glicerina per a recuperar i mantenir la hidratació. El seu preu: 5,25€.

Cosmètics que potencien els resultats

Existeixen productes cosmètics que, si es combinen amb la pràctica habitual d’esport, poden multiplicar els resultats. Un cos més tonificat, un efecte reductor més intens… Sona bé, veritat? A continuació et proposem 3 d’aquests cosmètics per a esportistes, que es convertiran en els teus grans aliats.

My Coach!, d’Elancyl. Multiplica per quatre tots els efectes de l’exercici diari, gràcies a la seva fórmula inèdita composta per un 89% d’ingredients d’origen natural. Com ho fa? Transformant els adipòcits “emmagatzemadors de greix” en adipòcits “cremadors de greix”. El seu preu: 34,50€/200ml.

Skin Fitness Firming & Recovery Body Emulsion, de Biotherm. A més de potenciar l’efecte tonificant de l’exercici físic, la seva fórmula enriquida amb càmfora, magnesi i sodi recupera i calma la pell, al mateix temps que activa la microcirculació de la pell.

Spray Anticelulítico Súper Reductor, d’Skin Labo. Aquest tractament corporal reductor amb acció lipolítica, refermant i anticel·lulítica és encara més eficaç si ho uses abans de fer esport. A més, s’aplica en qüestió de segons! Entre els seus ingredients destaquen la glaucina i la cafeïna. El seu preu: 27€.

Consells per a reprendre la rutina

Si tornes a fer esport després de l’aturada de l’estiu, és important que realitzis un augment gradual de l’activitat física, per a acostumar a l’organisme. Per exemple, «si una persona aficionada al running vol tornar a la seva rutina pre-aturada, haurà de fer-ho amb una activitat de baix impacte com caminar o córrer a ritme molt suau», expliquen des de Laboratorios Outback. «Un altre exemple podria ser la volta al gimnàs d’una persona que acostumava a entrenar 5 dies per setmana. En aquest cas, l’individu en qüestió ha de començar una rutina de gimnàs de 2 o 3 dies a la setmana, reduint a la meitat els pesos que solia aixecar.”

A més, assenyalen que “la paciència és una altra de les claus de la volta a la rutina, ja que per a tornar a l’estadi anterior serà necessari invertir un temps extra, i s’ha d’evitar caure en la temptació de posar al límit al cos, així com saber interpretar els senyals de cansament i sobreesforç que ens envia”. En aquest sentit, un altre punt bàsic però vital és “prestar molta atenció a l’escalfament esportiu i volta a la calma per a protegir els músculs d’una possible lesió.»

Per bellezactiva.com