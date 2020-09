Un cicle de xerrades i una mostra de bèsties al Born per celebrar els 700 anys del Corpus a Barcelona

Se sol afirmar que el Corpus és “la festa de les festes”: perquè és una de les celebracions populars més antigues, més vives, amb més solera i més espectacular. I perquè les figures dels gegants i els dracs i altres bèsties, els diables, les catifes de flors i enramades i molts d’altres elements que avui desfilen i ballen a les nostres festes tenen, en gran part, origen en ella. La primera referència del Corpus a Barcelona data de l’any 1320, justament ara fa 700 anys. Per festejar l’aniversari, el Born acull fins al 26 de setembre un cicle de xerrades, una exposició sobre la història de la festa i una gran mostra de bèsties barcelonines.

Quin és l’origen del Corpus a Barcelona; com els gremis o les ordres religioses competien per desfilar situats més a prop de la Custòdia; per què al segle XVIII el rei Carles III prohibí que gegants i bestiari ballessin a l’interior dels temples; com la celebració va estar a punt de desaparèixer i als anys 90 va ser recuperada i reinventada… Aquestes i altres qüestions centraran un programa de xerrades que vol convidar al públic a descobrir una festa que l’església va inventar i la societat civil va convertir en la festa del poble.

L’antropòleg i exdirector del Museu Etnològic Josep Fornés va inaugurar el cicle el 15 de setembre amb la conferència ‘700 anys que la festa passeja a Barcelona’. El 17 de setembre el folklorista Amadeu Carbó va presentar el seu llibre Corpus, la festa de les festes i el 22 de setembre ell mateix tancarà el programa parlant sobre ‘Corpus, seguicis i bestiari’.

El Born, convertit en un cau de bèsties

Paral·lelament a les xerrades, el Born acollirà dues exposicions. La primera, ‘Dracs i bèsties festives de Barcelona’, que arriba a la ciutat, com és tradició, coincidint amb les festes de la Mercè. Reunirà més de 50 bèsties: dracs i dragolins, víbries, porcs i truges, gàrgoles, follets, gats mesquers… i també hi podrem trobar un gos de tres caps, un mosquit tigre i un dofí.

Per primer cop, la mostra, organitzada per l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya i per l’Ajuntament de Barcelona, es podrà visitar també de forma virtual, a través de les webs de l’Agrupació i del Born CCM.

Coincidint amb la mostra, l’Agrupació presentarà Digibestial, una aplicació de realitat augmentada que permet veure en tres dimensions les figures de bestiari festiu.

La segona exposició serà ‘Corpus a Barcelona’, una mostra d’ornamentació floral elaborada per la Casa d’Oficis de Barcelona Activa.

Totes les activitats són gratuïtes, i per assistir a les xerrades cal fer reserva prèvia en aquest enllaç.

Ens de Comunicació