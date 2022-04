Convocades les subvencions culturals per a la promoció exterior dels artistes

El Govern ha aprovat l’obertura de la convocatòria extraordinària per a les bases de les subvencions culturals per a la promoció exterior dels artistes andorrans corresponent a l’any 2022.

L’ajut es recupera després que l’any passat no es pogués convocar a causa de les restriccions de mobilitat imposades per la COVID-19. Vist que molt recentment s’han aixecat gairebé totes les restriccions a la mobilitat en la majoria de països del nostre entorn, escau convocar les subvencions per a la projecció exterior, i aprofitar el que resta de l’any perquè els artistes que compleixin els requisits puguin ser ajudats en els seus compromisos contrets a l’estranger. L’objectiu és fomentar el desplaçament d’artistes que tinguin contractades actuacions musicals, representacions teatrals o participacions en exposicions o mostres artístiques a l’estranger i que es desenvolupin durant l’any 2022.

La convocatòria d’enguany preveu les següents disciplines: música, arts plàstiques, arts escèniques i arts visuals. La quantitat total de la partida és de 25.000 euros, que s’afegeixen als 180.000 euros projectats per a les subvencions culturals d’enguany.

La documentació es pot descarregar gratuïtament des dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern. Les persones interessades tenen temps fins al 18 de maig d’enguany.