Els cítrics i les seves cures

Cal no oblidar, que encara que la fructicultura sigui una afició, a tots ens agrada recollir una bona collita de fruita, i això només és possible si li donem la cura adequada als nostres arbres. Un dels fruiters més comuns en els nostres horts és el llimoner. És un arbre de fulla perenne de floració contínua al llarg de tot l’any. Requereix climes temperats i no suporta les gelades fortes. Les principals malalties són la podridura de coll, la podridura d’arrel i el tacat de fruit.

Un altre fruiter de la família dels cítrics és el mandariner, un arbre de fulla perenne que prefereix els climes de tipus mediterrani, però és un dels cítrics més resistents als freds, tolerant les gelades lleugeres. La collita es realitza escalonadament, ja que la maduració contínua durant algun temps després de la collita. Les principals malalties són la podridura d’arrel, la podridura de coll i el tacat de fruit.

I finalment tenim el taronger. També és un cítric de fulla perenne i amb flors hermafrodites. Ha de conrear-se en llocs assolellats i resguardats del vent, evitant també l’excés d’humitat en el sòl. Les taronges han de collir-se de manera escalonada quan estiguin completament madures. L’època de recol·lecció s’estén des del mes d’octubre fins a juny de l’any següent. Les malalties més freqüents són: la podridura de coll, la podridura d’arrel i el tacat de fruit.

Per vivirhogar.republica.com / AMIC – Tot Sant Cugat