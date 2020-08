11 agents del Centre Penitenciari aïllats a causa de la detecció d’un positiu

Les autoritats sanitàries han detectat un positiu entre els agents penitenciaris després d’efectuar un cribratge en aquestes instal·lacions la setmana passada. A partir de l’enquesta epidemiològica i el rastreig dels contactes d’aquest agent s’han aïllat 11 agents més que es troben en situació de baixa laboral fins que s’estimi conclòs el possible període d’incubació. A més s’està fent el seguiment epidemiològic d’altres agents, els quals hauran d’extremar les mesures preventives durant els pròxims dies.

A hores d’ara s’ha activat un protocol pel qual es faran proves diagnòstiques amb caràcter urgent entre el col·lectiu de persones contactes tant actius com passius d’aquest agent per detectar possibles infectats pel virus. D’altra banda s’informa, que a hores d’ara, el cribratge que es va realitzar a tota la població reclusa no ha detectat cap més cas positiu. Durant els pròxims dies es repetirà novament el cribratge a tot el Centre.

La direcció del Centre Penitenciari està treballant per què la seguretat del centre estigui garantida.