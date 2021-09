Contribució voluntària d’11.000 euros per a l’Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques

El Govern, a proposta de la titular d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha aprovat una contribució voluntària per a l’Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ), per un import d’11.000 euros.

L’Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ) treballa en la implementació del Conveni sobre les Armes Químiques per lluitar contra les seves amenaces. Andorra n’és Estat part des del 2003 i ha aportat contribucions voluntàries al Fons Fiduciari per a la Xarxa de Suport per a les Víctimes d’Armes Químiques, que presta assistència mèdica a les víctimes, especialment pel que fa a les conseqüències a llarg termini i els tractaments de llarga durada.

A més, el Principat s’ha sumat a la crida de l’OPAQ per a la creació d’un laboratori i un centre de recerca als Països Baixos que ha d’esdevenir un centre de referència en matèria de recerca i investigació, formació i capacitació en matèria de prevenció de les armes químiques. S’estima el cost del laboratori en uns 30 milions d’Euros. L’Estat amfitrió, els Països Baixos, ha cedit un terreny per a la seva construcció.

S’aprova una contribució voluntària de 8.000 euros a la Cort Penal Internacional per a activitats relatives a la integració de gènere

Aprovació d’una contribució voluntària al Fons Fiduciari per a les Víctimes de la Cort Penal Internacional per a activitats relatives a la integració de la perspectiva de gènere, per un import de 8.000 euros. El Fons Fiduciari per a les Víctimes (FFV) assisteix i dóna suport a les víctimes de crims ocorreguts a països que estan sota la competència de la Cort Penal Internacional.

Andorra és part de l’Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional des de l’abril del 2001 i des del 2008 es destinen contribucions voluntàries a fons i programes d’aquest organisme internacional. Aquesta aportació s’ha destinat sempre al FFV i té com a objectiu escoltar les víctimes de genocidi, crims contra la humanitat i crims de guerra per fer arribar les seves necessitats a la comunitat internacional així com en la presa de consciència i la mobilització de persones, idees i recursos. Actualment aquest està impulsant projectes que treballen la perspectiva de gènere, i centra moltes de les seves accions a les víctimes de violacions, esclavatge, embaràs forçat i altres formes de violència sexual i de gènere.

S’aprova una contribució voluntària de 2.000 euros a l’Acadèmia de Dret Internacional de la Haia

Durant el Consell de ministres, també s’ha aprovat una contribució voluntària a l’Acadèmia de Dret Internacional de la Haia, un centre educatiu d’alt nivell que desenvolupa formació en el Dret Internacional Públic i Privat, per un import de 2.000 euros.

L’Acadèmia de Dret Internacional de la Haia va ser creada l’any 1923 i cada any reuneix estudiants d’arreu del món per un curs d’estiu i un altre que es realitza en els mesos d’hivern. En els darrers anys, el Ministeri d’Afers Exteriors ha aportat contribucions voluntàries a l’Acadèmia per permetre el finançament de beques per estudiants internacionals. A més del finançament per a estudiants internacionals, el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior també ofereix la possibilitat de finançar una beca per un estudiant o resident andorrà.