El Cadí La Seu, campió de la Lliga Catalana de bàsquet

El Cadí La Seu és campió de Catalunya per quarta vegada a la seva història. El primer equip del Sedis Bàsquet ha conquerit aquest diumenge la Lliga Catalana Femenina 2021, després de superar l’Spar Girona a la final (69-65), i d’aquesta manera tindrà a les vitrines el seu quart títol nacional. Els anteriors van ser l’any 2007 -a la Seu i contra l’Olesa-Espanyol- i els anys 2015 i 2016, primer a Girona i després a casa, novament contra l’Uni.

El Cadí signava una victòria merescuda i treballada, en un partit emocionant i amb alternances. El conjunt de Bernat Canut ha dominat el joc a l’inici, tot i que a la meitat del primer quart l’Spar Girona adquiria un primer avantatge important, de 9-15. El primer quart ha acabat amb un ajustat 18-22. Al segon període l’anotació s’ha reduït, per una defensa més intensa d’ambdós equips, però les urgellenques s’han mostrat més encertades i han arribat al descans amb 35-31 a favor.

Després del pas per vestidors, el Cadí ha consolidat el domini i ha arribat als vuit punts d’avantatge (47-39), tot i que el tercer quart ha acabat amb 50-45 a l’electrònic i tot per decidir. de fet, a sis minuts per acabar, l’Uni s’ha tornat a posar a només dos punts (53-51) i el Sedis ja ha entrat en bonus, però les urgellenques han sabut resistir els intents de les gironines de capgirar el partit i han acabat confirmant la victòria i el títol.

El triomf s’ha fonamentat, en part, en l’encert anotador de Laura Peña (18 punts), Irati Etxarri (16) i Laia Raventós (13), com també en els 41 rebots capturats per l’equip. Un èxit encara més valuós tenint en compte que Canut tenia les baixes d‘Ariadna Pujol i Gala Mestres, que es recuperen de sengles lesions. Per l’Spar Girona ha destacat novament Julià Reisingerova, que amb 19 punts ha estat la màxima encistelladora del partit.

Escenari ACB

Aquest nou títol s’ha obtingut en un pavelló ACB com és el Nou Congost, la llar del Baxi Manresa. Un projecte amb el qual, destaquen, el Sedis s’hi sent “molt identificat“ i que la setmana anterior també va guanyar la Lliga, en aquest cas en la competició masculina, després de derrotar el Barça a la final i de superar prèviament l’anterior campió, el Bàsquet Club Andorra, a les semifinals.

El matx, i el posterior lliurament de trofeus, han estat encapçalats per la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, juntament amb els alcaldes de la Seu, Jordi Fàbrega; i de Manresa, Marc Aloy, i l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.