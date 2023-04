Contra-Passos, amb l’Esbart Laurèdia i la Jove Companyia Nacional de Dansa d’Andorra

Sabatilles d’espart (espardenyes). Foto: Esbart Laurèdia

El proper dissabte, 29 d’abril, l’Esbart Laurèdia de Sant Julià de Lòria i la Jove Companyia Nacional de Dansa d’Andorra presentaran la coreografia Contra-Passos a la primera edició del Premi Joan Burés i Vidal, en la categoria de reinterpretació de danses tradicionals.

El guardó és una iniciativa territorial que neix per a fomentar la creació, el desenvolupament i la divulgació de nous projectes de dansa tradicional catalana. Creat per l’entitat cultural santfruitosenca Som Riu d’Or, amb el suport de l’Agrupament d’Esbarts i l’Ajuntament de Sant Fruitós i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, té un doble objectiu: el primer, fomentar la creació i desenvolupament de la dansa tradicional catalana, mantenint els orígens de la dansa d’arrel i actualitzant-la; el segon, impulsar la divulgació de la dansa d’arrel als centres educatius dels Països Catalans, principalment a escoles d’educació primària.

La primera edició del Premi ha tancat convocatòria de sol·licituds el 28 de febrer, amb més d’una vintena de propostes d’entitats culturals d’arreu de Catalunya i Andorra. El següent pas és l’exhibició en directe de les propostes finalistes, amb veredicte en directe d’un jurat format per personalitats de l’àmbit del folklore, la cultura tradicional i la pedagogia. Tant la competició final com l’entrega de premis, tindran lloc l’últim dissabte d’abril, coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa a diferent espais de Sant Fruitós de Bages.

L’acte final, que inclourà l’exhibició de dansa de les coreografies finalistes, així com l’exposició del projecte pedagògic guanyador, se celebrarà a partir de les 12:30h del migdia al Cobert de la Màquina de Batre. Un acte cultural obert al públic, que podrà gaudir de propostes inèdites en dansa d’arrel.





Contra-Passos: Una coreografia no estrenada

Contra-Passos neix de la necessitat de connectar la dansa contemporània i la dansa d’arrel per a trobar un equilibri que esborri estigmes i desdibuixi la línia que separa dansaires i ballarins. L’objectiu és involucrar al jovent amb entitats culturals i reforçar vincles entre dansaires de diferents disciplines, però del mateix territori, compartint formacions amb coreògrafs i participant en projectes relacionats amb el patrimoni.

La peça juga amb l’imaginari més real, explícit i costumista a partir de la dansa d’arrel, el folklore i la cultura popular. I, a través del llenguatge de la dansa contemporània, narra alhora l’estat més lliure, imaginatiu i surrealista.

Contra-Passos s’inspira en la dansa del Contrapàs que es ballava a diferents indrets del Principat. És una reinterpretació d’aquesta dansa tradicional viva que encara es balla cada any per la festa major d’algunes parròquies. Té una durada de 6’30’’ i està interpretada per 10 dansaires de l’Esbart Laurèdia i la Jove Companyia Nacional de Dansa d’Andorra. Va ser creada especialment pels coreògrafs Rosa Maria Herrador i Jaume Torra com a ball final de l’espectacle “Microcosmos, dansant l’imaginari de Sergi Mas” que no es va poder dur a terme ja que, tres dies abans de l’estrena, el Centre cultural i de congressos lauredià va patir un greu incendi.

La música és el “Contrapàs d’Andorra” d’El Pont d’Arcalís, que forma part de l’àlbum “La seca, la meca i les Valls d’Andorra”. L’arranjament musical ofereix una revisió de la melodia tradicional, intentant explicar l’evolució de la partitura i els instruments a través del temps.

El vestuari és una creació de l’artista i dissenyadora tèxtil, Anna Mangot, i vol reforçar la idea coreogràfica de trobar el punt mig entre les arrels i l’actualitat.

Les sabatilles d’espart de set vetes posen en relleu la importància dels oficis tradicionals i l’artesania. Mentre que els pantalons texans simbolitzen l’avui globalitzat i la joventut, qüestionant al mateix temps si el gènere és determinant o exclusiu.

La paleta de colors de les camises pintades a mà representen la diversitat i el microcosmos de cada individu. El conjunt pretén ser una explosió visual que resulti alhora simple i esforçada, costumista i imaginativa, lliure i representativa.