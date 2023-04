Joan Vinyes: “Sempre és un plaer competir a Spa”

El Porsche del pilot andorrà, Joan Vinyes (FotoEsport)

Joan Vinyes, al volant d’un Porsche 911 GT3 Cup, tornarà a visitar un dels “santuaris” de l’automobilisme europeu (el circuit belga d’Spa-Francorchamps) per a iniciar la seva participació en la Porsche Carrera Cup 2023, un certamen que la passada temporada va disputar de manera parcial, però que el va deixar impressionat tant pel seu nivell competitiu com organitzatiu.

El calendari del Trofeu Benelux de la marca d’Sttutgart, transitarà per escenaris mítics

En concret, Vinyes competirà en els següents traçats: Spa a Bèlgica (27 al 29 d’abril), Hockenheim a Alemanya (9 a l’11 de juny), Zandvoort als Països Baixos (23 al 25 de juny), Assen també als Països Baixos (11 al 13 d’agost), Zolder a Bèlgica (8 al 10 de setembre), i Red Bull a Àustria (22 al 24 de setembre).





El Porsche 911 GT3 Cup 2022, l’únic vehicle permès en la present edició del Trofeu Benelux

Algunes de les característiques del Porsche 911 GT3 Cup (992) són: Quant a les seves mesures, longitud 5,585 metres, amplària de l’eix davanter és de 1,920 metres i la del darrere 1,902 metres. El seu pes aproximat és de 1.260 kg. Equipa un motor boxer de sis cilindres refrigerat per aigua i instal·lat en la part posterior del vehicle. La seva potència màxima és de 375 kw a 8400 rpm. El canvi de velocitats és un seqüencial de 6 velocitats.

Joan Vinyes comentava un detall diferencial respecte a la passada edició del certamen: “Enguany l’ABS estarà desconnectat”.





Vinyes haurà fet dues visites a Spa en tres setmanes

Després del bon sabor de boca amb què va acabar la passada edició del Trofeu Benelux, Vinyes va prendre la decisió de repetir l’experiència i, així ho comentava: “És cert que la passada campanya em vaig quedar amb ganes de més. Per coincidències en l’agenda i també per no disposar de dos Porsche, amb Jaume (Font), vam prendre la decisió de fer mig campionat cadascun. En aquest 2023 podrem disputar tots el meetings, a més ho farem en la categoria PRO-AM. El passat dia 7 d’abril, ja vam estar en el test previ a l’inici de Porsche Cup 2023, precisament en el circuit d’Spa”.

Així doncs, el pilot andorrà ja va tenir ocasió de superar la corba mítica del circuit belga (Le Raidillon de l’Eau Rouge), amb el Porsche a manera de test: “Va ser molt positiu estar a Spa pocs dies abans de començar el campionat. A més vam tenir el suport d’algun pilot top de la marca alemanya i vam intercanviar impressions amb ells, de com negociar diferents punts crítics de traçat belga”.





De manera habitual, els meetings se celebraran en timming horari de cap de setmana (de divendres a diumenge)

Precisament el meeting inicial, el que es disputa a Spa, serà l’excepció. Els diferents campionats que coincideixen el cap de setmana en el traçat esmentat, ha obligat els organitzadors a avançar 24 hores l’inici de la competició.

A Spa-Francorchamps les dues mànegues (40’ cadascuna) d’entrenaments lliures es disputaran el dijous (dia 27) a partir de les 10.30 hores la primera, mentre que la segona començarà a les 13.40 hores.

Durant el divendres (dia 28), els pilots també sortiran dues vegades a la pista. A partir de les 9.05 hores es correrà la mànega (35’) d’entrenaments de qualificació, el millor temps serà el que decideixi la posició del pilot a la graella de la primera carrera, mentre que el segon millor crono servirà per a establir la graella de la carrera del dissabte.

A les 14.40 hores es donarà l’inici a la primera de les dues carreres programades a 30’ + 1 volta.

El meeting es tancarà el dissabte (dia 29), amb la disputa de la segona carrera a partir de les 11.20 hores.