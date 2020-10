Continuen les negociacions amb la Unió Europea per assolir l’Acord d’associació

Les delegacions negociadores d’Andorra i de la Unió Europea, encapçalades d’una banda pel secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, i de l’altra per la cap negociadora adjunta, Clara Ganslandt, s’han reunit aquest matí de manera telemàtica en el marc d’una nova ronda de negociació sobre l’Acord d’associació.

La reunió mantinguda aquest dimarts ha permès treballar en la incorporació al text d’alguns articles dels acords ja existents entre Andorra i la Unió Europea. En aquest sentit, Riba ha destacat que “s’ha pogut avançar substancialment en com es recolliran dins de l’Acord algunes disposicions que formen part tant de l’Acord comercial del 1990 com del Protocol sobre qüestions veterinàries del 1997”. Uns elements, ha afegit, “que segueixen sent facilitadors en els nostres intercanvis comercials”.

Paral·lelament, en la reunió virtual també s’ha explicat la posició andorrana pel que fa a l’annex relatiu a estadística. El Principat ja havia fet entrega recentment a la Unió Europea del seu document de posició sobre aquesta temàtica, i els intercanvis d’aquest matí han confirmat que les posicions es troben força alineades.

La pròxima ronda de negociació serà al desembre. L’objectiu, tant del Govern com de la Comissió Europea és continuar avançant en la negociació malgrat la situació sanitària mundial actual. Per aquest motiu totes dues parts han adaptat el calendari previst a la negociació virtual, tenint en compte que és preferible deixar certs aspectes de l’acord, més complexos, per a les sessions presencials.