El PS demana la quantitat de l’indemnització que ha rebut la direcció de l’Autoritat Financera Andorrana

El conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Quim Miró, ha tramitat aquest matí una pregunta per escrit per conèixer, per una banda, els motius pels quals es relleva de la direcció de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) a Ramón López, i, per l’altra, l’import de la indemnització atenent el contracte del Sr. Ramón López i la clàusula en cas de resolució anticipada.

El conseller del PS, Quim Miró, lamenta no haver rebut més detalls per part de Govern, i recorda que va ser al setembre quan el ministre de Finances i el president del consell d’administració de l’organisme van acordar finalitzar el seu contracte. Segons ha pogut saber el PS gràcies als mitjans de comunicació, el seu contracte, signat el 2017, fixa una indemnització si es resolia abans del 2023, i aquesta podria ser d’una quantitat força elevada que els socialdemòcrates esperen conèixer tan aviat com sigui possible, segons manifesten en un comunicat.