Aquest diumenge s’han traslladat 4 padrins més de la Unitat Sociosanitària de la FSH a la tercera planta del Seminari, on van instal·lar-se recentment altres avis i àvies. En aquests moment, l’espai del Bisbat d’Urgell l’ocupen 22 persones d’edat avançada, amb l’objectiu de protegir-los de la COVID-19. La mesura preventiva es duu a terme per allunyar-los de les instal·lacions mèdiques on s’atenen els casos més greus de coronavirus a l’Alt Urgell.

Pel que fa al balanç de la jornada, el Departament de Salut de la Generalitat ha confirmat que en les últimes hores ha mort una persona a la Regió Sanitària (RS) de Alt Pirineu i Aran amb coronavirus SARS-CoV-2. D’altra banda, 4 pacients han estat donats d’alta i ja són 58 les persones que han superat la malaltia des que va començar l’emergència sanitària. Aquesta jornada s’han registrat 4 casos positius nous.

Actualment, 46 persones es troben ingressades en centres hospitalaris pirinencs, totes estables a planta. D’aquests casos, 8 persones s’atenen a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell.

Pel que fa a la resta d’ingressats a la RS de l’Alt Pirineu i Aran, 10 es troben a l’Espitau Val d’Aran; 17 persones estan ingressades a l’Hospital Comarcal del Pallars a Tremp, i hi ha 11 persones ateses a l’Hospital de Cerdanya.

El Departament de Salut afirma que continua garantint la gestió de la pandèmia i treballant per donar la millor assistència a les persones. Així mateix, agraeix la col·laboració i els esforços de la ciutadania per contenir els contagis i demana no abaixar la guàrdia.