Els crèdits tous a tipus d’interès al 0% habilitats per fer front a la situació actual generada per la COVID-19, el ministre Portaveu, Eric Jover, ha informat que fins a aquest diumenge s’han rebut un total de 1.254 sol·licituds, de les quals s’han resolt totalment o parcialment 101 i se n’han denegat 19 per no complir amb els requisits establerts.



Trasllat d’usuaris de la residència Salita al Cedre

El ministre també ha informat que aquest diumenge s’han traslladat 4 usuaris positius per COVID-19 de la residència La Salita cap a El Cedre prèvia informació a les famílies. Els usuaris dels centres sociosanitaris afectats per coronavirus es traslladen a les plantes de El Cedre que estan perfectament equipades i coordinades per l’Hospital per atendre als pacients.



El Fons Solidari ha assolit 1.342.553 euros

Pel que fa a les donacions, el ministre Portaveu ha informat que el fons solidari habilitat per l’Executiu per tal de fer front a la situació de crisi generada per la pandèmia de coronavirus al Principat ha assolit 1.342.553 euros. En concret, s’han rebut més de 21.086 missatges de text que s’han enviat al telèfon solidari 828, i que han permès sumar 42.172 euros al fons solidari. Es destaca les donacions de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (6.000 euros)



El Col·legi d’Advocats ofereix consultes gratuïtes en línia de dilluns a dijous

Així mateix, Jover ha assenyalat que el Col·legi d’Advocats ofereix consultes gratuïtes en línia de dilluns a dijous, trucant al telèfon +376 806 930 o enviant un correu electrònic a caa@cada.ad. Cal recordar que els despatxos estan tancats. En cas de requerir assistència lletrada urgent, cal posar-se en contacte amb el seu advocat habitual o amb el Col·legi oficial al mateix número de telèfon.