Continua el descens d’infectats i d’hospitalitzats

Un dia més continua la tendència de descens de persones infectades per covid-19 a Andorra i no s’han registrat nous afectats ni defuncions. Actualment hi ha 761 afectats i els òbits es mantenen en 51. Els curats ja són dos més que ahir, 617, pel que els afectats actius també es redueixen de dos i ara són 93.

Així mateix hi ha hagut una altra alta a l’hospital (ara són 8) i es manté una persona amb ventilació mecànica a la Unitat de cures Intensives de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Pel que respecta a professionals de la salut afectats avui n’hi ha 22, i dels cossos de Policia i Bombers, dos. En ambdós casos no han variat les xifres,.

Finalment, pel que respecta al centre sociosanitari El Cedre hi ha 13 ingressat (1 menys que ahir). 7 provenen d’altres residències i 3 estan esperant la segona negativització per rebre l’alta.

En les darreres hores s’han rebut 140 resultats d’anàlisis de PCR, on només hi ha hagut cinc positius i 135 negatius.