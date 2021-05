Consumits pel foc, de Jaume Cabré

Títol: Consumits pel foc

Autor/a: Jaume Cabré

Pàgines: 192

Editorial: Edicions Proa

Sinopsi:

L’última novel·la del gran referent internacional de les nostres lletres.

L’Ismael no ha tingut una infantesa gens fàcil, però ha aconseguit estudiar i es guanya la vida com a professor de llengua i literatura. Un dia, per atzar, es retroba amb una antiga veïna i a poc a poc comencen a intimar, fins que una altra trobada aparentment casual, ara amb el conserge de l’institut on treballa, porta l’Ismael a una situació límit, de conseqüències traumàtiques. Recuperar la memòria i aconseguir treure l’entrellat dels fets en què es troba atrapat serà una tasca difícil, que la traça de Jaume Cabré combina magistralment amb la peripècia d’un petit senglar que té tirada a distreure’s i a pensar més del compte.

A Consumits pel foc els ingredients indispensables de la narrativa de Cabré s’hi troben administrats amb mà mestra: una història subjugadora, uns personatges amb clarobscurs inquietants i sorpreses d’alt voltatge literari que fan de la lectura un plaer irresistible.

Autor/a

Jaume Cabre (Barcelona, 1947) va saltar amb força en el panorama literari internacional amb la novel·la Les veus del Pamano, i també amb Senyoria i L’ombra de l’eunuc; també cal destacar els seus reculls de contes Viatge d’hivern i Quan arriba la penombra, i les seves reflexions sobre art i literatura, aplegades a Tres assaigs. Ha escrit guions televisius i cinematogràfics. És membre de la secció filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. La projecció internacional de la seva obra es va reforçar amb Jo confesso, la novel·la monumental que l’ha consolidat com el referent indiscutible dels autors catalans contemporanis, guardonada amb el premi Courrier International 2013, premi Kulturhuset Stadsteaterns a Estocolm 2017, el premi Atenes de Literatura 2017, i el Premi Ciutat de Barcelona 2013 a la projecció internacional de la ciutat. La seva obra ha superat el centenar de traduccions.

Font: lacasadellibro