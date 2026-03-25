Visita de la secretària general d’ONU Turisme al Consell General

La secretària general d’ONU Turisme, Shaika Al Nowais, ha estat rebuda, aquest dimecres a la tarda, pels síndics generals a Casa de la Vall en la seva primera visita al Principat d’Andorra. Al Nowais ha pogut conèixer en primera persona la història parlamentària d’Andorra i ha recorregut acompanyada de Carles Ensenyat i Sandra Codina la Casa de la Vall i la nova seu parlamentària. Al Nowais s’ha interessat per la llarga tradició democràtica del país i l’estricta separació de poders que estableix la Constitució.
Posteriorment, la secretària general d’ONU Turisme i els síndics generals han mantingut una breu reunió en què han intercanviat opinions sobre la importància del turisme en països de muntanya. Al Nowais ha destacat la gran capacitat d’Andorra d’atraure turisme de qualitat essent un país de petites dimensions i ha assegurat que des de l’organisme que presideix se’l posa d’exemple de cas d’èxit en la gestió turística en països de muntanya. També, ha ressaltat la importància, que tindrà a partir d’ara, de trobar l’equilibri entre el creixement turístic i la sostenibilitat mediambiental.
Shaika al Nowais, primera dona que ocupa el càrrec de secretària general d’ONU Turisme, es troba al país en el marc del 13è Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar que se celebra des d’aquest dimecres i fins divendres al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.