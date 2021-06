Constatades 88 infraccions per circular sense la ITV, no dur el cinturó de seguretat o utilitzar el mòbil

El Cos de Policia ha realitzat, del 7 al 20 de juny de 2021, una campanya especifica sobre l’ITV, la targeta de transport, el cinturó de seguretat i la utilització del telèfon mòbil, amb la intenció de conscienciar els conductors en la necessitat de corregir determinades actituds indegudes i administratives en la conducció. Durant la campanya s’han efectuat 315 controls i s’han constatat un total de 88 infraccions relatives als articles objecte de la present, sent els següents:

– Circular sense el distintiu d’ITV en vigència: 50 sancions

– Circular sense portar degudament cordat el cinturo de seguretat: 28 sancions

– Utilització de telèfons o un acte similar durant la conducció: 10 sancions

– Circular sense disposar de la targeta de transport en vigència: 0 sancions

Així mateix, en el decurs d’aquests controls també s’han constatat i sancionat 52 infraccions alienes a la present campanya, sent les següents:

– No presentar rebut assegurança, malgrat tenir-lo: 12 sancions

– No respectar senyalització horitzontal: 11 sancions

– Conduir vehicle andorrà amb permís estranger sent resident de més de 6 mesos: 8 sancions

– No presentar permís de conduir, malgrat tenir-lo: 4 sancions

– Circular amb pneumàtics en mal estat: 3 sancions

– Manifestacions incorrectes o de fet en el curs de la circulació: 2 sancions

– Trepitjar ratlla longitudinal continua en un avançament: 2 sancions

– Circular sense estar legalment autoritzat mitjançant permís de conduir: 2 sancions

– Circular amb permís de conduir caducat: 2 sancions

– Circular sense haver efectuat el canvi de nom en el termini previst: 2 sancions

– No presentar el permís de circulació, malgrat tenir-lo: 2 sancions

– Conduir sota efecte alcohol de 0’5 a 0’8 gls: 1 sanció

– No cedir el pas als vianants en un pas de vianants: 1 sanció

El Cos de Policia fa publiques aquestes dades en el marc de la seva política de reduir la sinistralitat a les carreteres i garantir una millor seguretat per als conductors i els vianants.