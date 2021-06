Per qüestions tècniques, alienes al Servei d’Esports, l’obertura al públic de la piscina municipal de la Seu d’Urgell s’ajorna fins el pròxim dia 24 de juny, festivitat de Sant Joan.



Aquesta instal·lació aquàtica havia d’obrir demà dimecres 23 de juny, però per problemes tècnics no serà possible, malgrat haver-ho anunciat en el seu moment.