Consells per a netejar el vellut correctament

Una persona netejant unes sabates de vellut (Getty images)

El vellut és un teixit força delicat fabricat generalment amb cotó, seda o fibres sintètiques i amb una textura luxosa que requereix un tracte especial per a mantenir el seu aspecte brillant i llis. És necessari, per tant, netejar-lo correctament, pel que et donem alguns consells per a poder fer-ho sense danyar-lo i que llueixin com el primer dia quan les vas comprar:

1. Neteja superficial regular

El primer pas per a cuidar el vellut és fer una neteja regular per a eliminar la pols i altres residus. Utilitza un raspall de vellut suau o un accessori d’aspiradora amb baixa potència per a passar suaument per la superfície. Això ajudarà a prevenir que la brutícia s’acumuli i danyi les fibres.

2. Tractament de taques immediat

Quan caigui alguna cosa sobre el vellut, és important actuar ràpidament. Evita fregar la taca, ja que podries fer-la penetrar més profundament en el teixit. En canvi, fes servir un drap net i absorbent per a eixugar la taca amb petits tocs. Si és necessari, pots utilitzar una mica d’aigua tèbia amb sabó suau (com sabó per a la roba delicada). Humiteja lleugerament el drap i aplica’l sobre la taca sense mullar en excés el teixit.

3. Neteja en sec

Si la peça o l’objecte de vellut requereix una neteja més profunda, la millor opció és portar-lo a una tintoreria especialitzada en neteja en sec. El vellut és un material que es pot deformar o perdre la seva textura si es mulla en excés, així que és aconsellable confiar en professionals per a la neteja completa.

4. Eliminar arrugues

El vellut pot arrugar-se fàcilment, però no és aconsellable planxar-lo directament. Si tens arrugues visibles, penja la peça de vellut al bany mentre et dutxes amb aigua calenta. El vapor ajudarà a suavitzar les arrugues sense danyar la textura. També pots utilitzar un vaporitzador de mà, mantenint-lo a una distància segura per a evitar humitejar el teixit.

5. Mantenir la forma

El vellut pot perdre la seva forma original si no es guarda adequadament. Per a la roba de vellut, guarda-la penjada en un penjador ample per a evitar marques. Si es tracta de mobles o coixins de vellut, assegura’t de girar-los regularment perquè el desgast sigui uniforme.

6. Proves de productes de neteja

Si decideixes utilitzar algun producte de neteja específic per al vellut, fes una prova prèvia en una àrea petita i poc visible per a assegurar-te que no descoloreix ni danya el material.