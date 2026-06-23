Atropellat un home que passava per un pas de vianants a Santa Coloma

Segons informa el servei de Policia, un home de 73 anys ha estat atropellat per una motocicleta amb matrícula andorrana, aquest dilluns a la tarda, a l’altura del número 56 de l’avinguda d’Enclar, a Santa Coloma, a la parròquia d’Andorra la Vella. La Policia va rebre l’avís alerta del succés a les 17:18 hores.
El mateix servei de l’ordre assenyala que l’incident viari va tenir lloc en un pas de vianants. A causa de les ferides sofertes, la víctima va haver de ser traslladada a l’hospital per precaució.