Atropellat un home que passava per un pas de vianants a Santa Coloma

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Vista parcial de l'Hospital de Meritxell
Vista parcial de l’Hospital de Meritxell (SFGA)

Segons informa el servei de Policia, un home de 73 anys ha estat atropellat per una motocicleta amb matrícula andorrana, aquest dilluns a la tarda, a l’altura del número 56 de l’avinguda d’Enclar, a Santa Coloma, a la parròquia d’Andorra la Vella. La Policia va rebre l’avís alerta del succés a les 17:18 hores.

El mateix servei de l’ordre assenyala que l’incident viari va tenir lloc en un pas de vianants. A causa de les ferides sofertes, la víctima va haver de ser traslladada a l’hospital per precaució.

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