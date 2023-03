Consells de la Policia per a aquelles famílies que marxen de vacances

Infografia de la Policia demanant precaució a la llar si es marxa de vacances (Policia d’Andorra)

La Policia dona alguns consells per a evitar robatoris als domicilis durant les vacances. En aquests períodes, els lladres poden aprofitar l’absència dels qui hi viuen i la dels veïns; així que, si s’ha de marxar uns dies, s’han d’adoptar precaucions.

1. Tanca bé amb clau i, si en tens, deixa l’alarma connectada.

2. Tanca bé la resta de portes i finestres.

3. No facis difusió a les xarxes socials de la teva intenció de marxar, ni tampoc de la durada de les teves vacances.

4. No abaixis del tot les persianes.

5. Deixa roba estesa si no marxes gaires dies.

6. Mai amaguis les claus sota la catifa de l’entrada, ni a la bústia, en testos o a les caixes de comptadors, ja que poden ser localitzades amb relativa facilitat pels lladres.

7. No deixis joies i peces de valor a la vista i, per norma general, no guardis diners, joies ni objectes valuosos en el domicili. No deixis objectes de valor en terrasses sense tancament.

8. Demana a un familiar, amic o veí que et vagi buidant la bústia.

9. No desconnectis totalment l’electricitat perquè el timbre de la porta desconnectat és un indici d’absència.

10. En absències llargues, demana a algú de confiança que comprovi l’estat del teu domicili, encengui de tant en tant una llum, connecti la ràdio o el televisor. Deixa-li un número de telèfon perquè et pugui localitzar.

11. Si quan tornes, veus que has estat objecte d’un furt amb força, intenta mantenir la calma, no tocar res ni alterar l’escenari i avisa immediatament la Policia.





Marcadors a les portes

Recorda que hi ha algunes bandes organitzades que marquen els pisos per a saber si qui hi viu ha marxat uns dies. Utilitzen fils de silicona o bé fragments de plàstic que col·loquen a la porta. Si els veus, truca’ns al 110 o 872000 al més aviat possible.