Amàlia Vinyes torna a la competició al CER, a Navarra

La pilot andorrana, Amàlia Vinyes

Després d’un any 2022 absent de la competició, l’Amàlia Vinyes torna a asseure’s aquest cap de setmana en un vehicle de competició en ocasió de la primera cita de la temporada del Campionat d’Espanya de Resistència, a Navarra (1 i 2 d’abril). En aquesta ocasió, Vinyes disputarà la primera prova a bord de l’Audi RS3 LMS SEQ, un vehicle que s’emmarca a la Classe 1 del CER.

La pilot andorrana es pren aquesta carrera com una veritable prova, ja que afronta el debut en competició amb un vehicle nou per a ella, sense oblidar que fa més d’un any que no pren part en cap competició oficial. Amb el suport tècnic de Baporo Motorsport, Amalia intentarà rodar el màxim possible amb l’Audi RS3, un vehicle de gairebé 340 cavalls de potència que ja ha demostrat les prestacions en certàmens com el TCR.

Per a Amàlia, acostumada a la conducció del Cupra León en les últimes temporades, el cap de setmana a Navarra serà, per tant, el moment de provar diferents configuracions i trobar el set up més adequat del vehicle, adaptant-lo tant al seu estil de conducció com a les condicions del traçat.

En paraules de l’andorrana, “estic molt il·lusionada per tornar a la competició i encara més per fer-ho amb un cotxe com l’Audi RS3 LMS, però he de ser conscient que els inicis amb qualsevol cotxe nou sempre són durs”. En aquest sentit, la pilot confirma que “aquest cap de setmana no espero més que rodar els màxims quilòmetres possibles, fer-me al cotxe i mirar de posar-lo a punt per a les proves següents de la temporada”.

El cap de setmana de curses a Navarra arrenca aquest dissabte, 1 d’abril, amb les mànegues, entrenament i les classificatòries, deixant per al diumenge, 2 d’abril, les dues curses, de 50 minuts cadascuna.